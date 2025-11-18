Land Cruiser phá vỡ truyền thống: Toyota sắp ra mắt SUV, bán tải thân liền khối 18/11/2025 17:40

(PLO)- Loạt xe Land Cruiser mới được cho là sẽ ưu tiên sự thoải mái thay vì khả năng vượt địa hình thuần túy.

Toyota đã mở rộng dòng xe Land Cruiser với mẫu FJ nhỏ gọn và dễ tiếp cận hơn. Mẫu xe này chỉ có mặt tại một số thị trường châu Á. Theo một báo cáo mới, đây có thể chỉ là bước khởi đầu.

Một bộ đôi SUV và xe bán tải mới được cho là đang được phát triển. Các mẫu xe này có khả năng đánh dấu bước ngoặt cho thương hiệu Land Cruiser lừng danh.

Tất cả các mẫu xe Land Cruiser từ năm 1951 đều được chế tạo trên nền tảng khung thang chắc chắn. Thiết kế này tập trung vào độ bền, độ tin cậy và khả năng vượt địa hình.

Theo nguồn tin nội bộ giấu tên được trích dẫn bởi tạp chí Japan's Best Car, cặp xe SUV và xe bán tải Land Cruiser sắp ra mắt sẽ phá vỡ truyền thống lâu đời. Những người trong cuộc mô tả đây là "sự khởi đầu của một chương mới".

Cả hai đều được cho là sử dụng cấu trúc thân xe liền khối. Cấu trúc này ưu tiên sự thoải mái trên đường và khả năng lái xe hàng ngày. Nó khác với độ bền thông thường của kết cấu thân xe liền khung.

Mặc dù cần thận trọng khi xem xét những báo cáo này, chúng ngay lập tức gợi nhớ đến hai khái niệm quen thuộc: xe bán tải Toyota EPU và xe SUV Land Cruiser Se ba hàng ghế lớn hơn. Cả hai mẫu xe này đều được trưng bày tại Triển lãm ô tô Nhật Bản năm 2023.

Theo Best Car, mẫu xe bán tải sắp ra mắt sẽ có chung kiểu dáng với EPU. Xe có chiều dài 199,6 inch (5.070 mm) và có thùng xe phía sau có thể mở rộng.

Thiết lập đó rõ ràng sẽ giúp xe khác biệt so với các dòng xe tải Hilux, Tacoma, Tundra và Land Cruiser 70 Series thế hệ mới. Tất cả các mẫu xe này vẫn dựa vào kết cấu thân trên khung truyền thống.

Cả hai mẫu concept năm 2023 đều hoàn toàn chạy bằng điện. Chúng kết hợp bộ pin lớn với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Phiên bản sản xuất có thể phát triển từ nền tảng e-TNGA của Toyota. Hoặc xe có thể chuyển sang thiết kế thân xe liền khối khác hỗ trợ hệ truyền động hybrid. Cách tiếp cận này sẽ phù hợp với triết lý "đa hướng" rộng hơn của Toyota. Triết lý này đã được thể hiện qua mẫu concept Corolla mới.

Báo cáo cho biết mẫu xe bán tải mới có thể ra mắt sớm nhất là vào năm 2027. Thông tin trước đó cho biết phiên bản sản xuất của mẫu SUV Land Cruiser Se có thể ra mắt sớm hơn một năm, vào năm 2026. Thời điểm này trùng với kỷ niệm 75 năm ra đời của dòng xe này.

Mẫu Toyota Land Cruiser FJ mới sẽ không được cung cấp tại Mỹ hoặc Châu Âu.

Điều thú vị và không đáng ngạc nhiên là mẫu xe bán tải và SUV nói trên có thể được bán tại Bắc Mỹ. Thông tin hiện tại cho thấy mẫu Land Cruiser chạy điện sắp ra mắt đang được sản xuất tại Mỹ. Điều này hoàn toàn hợp lý khi xét đến những thách thức về thuế quan đang diễn ra. Nó cũng phù hợp với nỗ lực mạnh mẽ của Toyota trong việc sản xuất tại địa phương. Nỗ lực này gần đây được thể hiện rõ qua cam kết đầu tư 10 tỉ đô la.

Thêm vào đó, các quan chức Toyota đã thừa nhận rằng họ đang cân nhắc một mẫu xe bán tải giá cả phải chăng cho thị trường Hoa Kỳ. Vai trò này có thể được đảm nhiệm bởi hai mẫu Land Cruiser mới.

Một chiếc bán tải Land Cruiser điện khí hóa có thể sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe điện cỡ Ranger sắp ra mắt của Ford hoặc mẫu xe kế nhiệm Maverick nhỏ gọn. Dù thế nào đi nữa, rõ ràng Toyota đang định vị mình cho một tương lai rộng mở và linh hoạt hơn. Chúng ta sẽ theo dõi sát sao quá trình hình thành những kế hoạch này.