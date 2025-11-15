Toan tính lạ của ô tô Toyota 15/11/2025 15:04

(PLO)-Ô tô Toyota thường sẽ thâm nhập mạnh vào thị trường có nhu cầu lớn nhưng lần này lại từ chối nhường sân chơi cho ô tô Trung Quốc.

Tại Japan Mobility Show 2025 tổ chức mới đây, Hãng ô tô Toyota đã giới thiệu chiếc mui trần K-Open, từng được bán tại Úc từ giai đoạn 2002-2006, từng cạnh tranh rất mạnh với nhiều thương hiệu xe khác.

Thực tế K-Open thuộc về Daihatsu, công ty con của Toyota. Hãng ô tô Toyota đã là cổ đông của Daihatsu từ năm 1967, nắm giữ cổ phần đa số vào năm 1998 trước khi mua lại hoàn toàn thương hiệu vào năm 2016.

Do vai trò toàn cầu ngày càng suy giảm, Daihatsu đã ngừng bán xe tại Mỹ vào năm 1992, và dù đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thương hiệu này bị rút khỏi Anh vào năm 2011 và khỏi châu Âu vào năm 2013.

Daihatsu hiện chủ yếu tập trung bán tại thị trường Nhật Bản và Đông Nam Á.

Khi được hỏi liệu Daihatsu có thể được đưa về Úc để cạnh tranh với các thương hiệu Trung Quốc giá rẻ hay không, ông Sean Hanley, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh và tiếp thị của Toyota Australia cho biết, hiện không có kế hoạch nào cho việc Daihatsu sẽ đến Úc.