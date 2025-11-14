Điều gì đang xảy ra với ô tô Toyota? 14/11/2025 10:42

Hãng ô tô Toyota từ lâu đã giữ chiến lược kinh doanh đơn giản tại Mỹ. Đó là chỉ bán các mẫu xe phổ thông dưới thương hiệu Toyota và xe hạng sang dưới thương hiệu Lexus.

Nhưng điều này có thể sắp thay đổi. Một báo cáo mới cho biết có thể có thêm hai thương hiệu nữa xuất hiện trong những năm tới.

Công ty có kế hoạch ra mắt thương hiệu siêu sang Century nằm trên cả Lexus, cạnh tranh trong phân khúc cực kỳ hiếm hoi nơi Bentley và Rolls-Royce đang hoạt động.

Hãng ô tô Toyota cũng có thể ra mắt một thương hiệu hiệu suất cao của riêng mình mang tên GR. Thương hiệu này dường như sẽ ra mắt với một chiếc siêu xe được gọi là GR GT, được coi là người kế nhiệm tinh thần của Lexus LFA.

LFA là một siêu xe của Lexus phiên bản giới hạn từng được chế tạo để cạnh tranh với các sản phẩm của Ferrari và Lamborghini. Toyota chưa bao giờ có ý định sản xuất mẫu xe này phổ biến. Công ty chỉ chế tạo 500 chiếc trên toàn thế giới.

Điều này cũng không gì quá lạ. Một số nhà sản xuất ô tô bán xe dưới nhiều tên gọi khác nhau. Ví dụ, General Motors hiện bán xe dưới các thương hiệu Buick, Cadillac, Chevrolet, và GMC. Toyota đang bán các phiên bản thể thao hơn của một số mẫu xe dưới biệt danh GR (viết tắt của Gazoo Racing), đội đua của Toyota.

Đó là dự án đầy đam mê của Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda, một tay đua bán chuyên nghiệp.

Ví dụ, Toyota Corolla là một chiếc xe nhỏ gọn, đáng tin cậy và có giá hợp lý. Nhưng GR Corolla, với động cơ 3 xi-lanh tăng áp sản sinh 300 mã lực và truyền lực tới cả bốn bánh, lại trở thành một chiếc xe dành cho các đường đua. GR Supra hiện là chiếc xe hiệu suất cao nhất được sản xuất dưới tên GR.