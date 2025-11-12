Những người chạy ô tô Toyota sắp được nhận tiền? 12/11/2025 10:14

(PLO)-Hãng ô tô Toyota sẽ trả tiền cho người sở hữu xe vì điều này.

Hãng ô tô Toyota đã nộp bằng sáng chế cho một hệ thống sẽ trả tiền cho chủ sở hữu xe để đổi lấy dữ liệu lái xe của họ.

Cơ chế hoạt động là xe thu thập thông tin về các chuyến đi, gửi đến máy chủ của Toyota. Sau đó, hệ thống Toyota sẽ đánh giá xem dữ liệu đó có hữu ích hay không.

Nếu dữ liệu vượt qua các kiểm tra nhất định và đóng góp vào việc cải tiến, chủ xe sẽ được trả tiền. Số tiền của chủ xe kiếm được sẽ phụ thuộc vào loại thông tin mà Toyota cần vào thời điểm đó, với mức giá được xác định bởi một danh sách cập nhật liên tục.

Dữ liệu mà Toyota tìm kiếm sẽ phục vụ một mục đích cụ thể. Mỗi ổ gà chủ ô tô Toyota gặp, mỗi lần gặp động vật hoang dã, hay bất kỳ điều kiện đường xá bất thường nào đều trở thành tài liệu đào tạo cho các thuật toán lái xe tự hành và hệ thống an toàn.

Những kịch bản thực tế này giúp trí tuệ nhân tạo học hỏi nhanh hơn nhiều so với thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Bằng cách thu thập kinh nghiệm lái xe đa dạng từ cộng đồng, Toyota có được quyền truy cập vào các kịch bản mà phải mất nhiều năm mới tích lũy được thông qua các phương pháp thử nghiệm truyền thống.