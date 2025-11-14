Muốn mua SUV 2025 bền bỉ, đây là 7 mẫu xe được đánh giá cao hơn Toyota RAV4 14/11/2025 18:33

(PLO)- Theo bảng xếp hạng uy tín từ Consumer Reports, 7 chiếc SUV đối thủ đến từ Nhật, Hàn và Mỹ đã vượt mặt Toyota RAV4 về điểm số tin cậy.

Dưới đây là những cái tên SUV đáng tin cậy mà người tiêu dùng nên cân nhắc, thay vì chỉ chạy theo danh tiếng của RAV4.

Mazda CX-5 2025 đạt điểm tin cậy 82/100. Ảnh: Mazda.



Mazda CX-5 2025

Mazda CX-5 2025 đạt điểm tin cậy 82/100, tức là trên mức trung bình. CX-5 được dự kiến có tuổi thọ vận hành từ 320.000 đến 400.000 km. Đáng chú ý, nhiều mẫu xe vẫn đang lưu thông sau khi đã chạy hơn 400.000 km.

Các vấn đề thường xảy ra ở CX-5 sau khoảng 200.000 dặm (khoảng 320.000 km) chủ yếu liên quan đến hệ thống treo. Cụ thể, thanh giằng và tay đòn dưới có thể bị mòn. Ngoài ra, bộ điều chỉnh nhiệt có thể bị kẹt ở trạng thái mở, dẫn đến đèn báo kiểm tra động cơ bật sáng.

Hyundai Tucson 2025

Chiếc SUV này đạt điểm số tin cậy 83. Một chiếc Tucson thông thường được kỳ vọng chạy được từ 200.000 đến 250.000 dặm (khoảng 320.000 đến 400.000 km). Tuy nhiên, nhiều mẫu SUV này đã vượt qua mốc 300.000 dặm (khoảng 480.000 km).

Các sự cố phổ biến mà Tucson có thể gặp phải sau khoảng 320.000 km bao gồm lỗi điện. Ắc quy, máy phát điện hoặc các thiết bị điện tử có thể gây ra sự cố khi khởi động hoặc bật đèn cảnh báo. Ngoài ra, hệ thống thông tin giải trí cũng có khả năng bắt đầu trục trặc.

Honda CR-V 2025

Honda CR-V 2025 được coi là đối thủ lớn nhất của Toyota RAV4. Ảnh: Honda.



Honda CR-V 2025 được coi là đối thủ lớn nhất của Toyota RAV4. CR-V đạt điểm số tin cậy cao hơn là 83 điểm. Một chiếc CR-V trung bình được dự kiến chạy được từ 250.000 đến 300.000 dặm (khoảng 400.000 đến 480.000 km). Thậm chí, một số mẫu xe có thể vượt hơn 300.000 dặm.

Các vấn đề thường gặp ở SUV này sau khoảng 320.000 km bao gồm hệ thống treo và các bộ phận lái bị hao mòn. Ví dụ, giảm xóc, thanh giằng và thanh chống có thể cần được kiểm tra.

Cũng có báo cáo về tình trạng tiêu thụ dầu quá mức do vòng piston bị lỗi, và máy nén điều hòa không khí có thể bị hỏng.

Nissan Rogue 2025

Mẫu SUV Nhật Bản phổ biến này đạt điểm tin cậy 84 từ J.D. Power. Một chiếc Rogue trung bình được dự kiến có thể vận hành từ 250.000 đến 300.000 dặm (khoảng 400.000 đến 480.000 km). Nhiều mẫu xe dễ dàng vượt mốc 300.000 dặm.

Các vấn đề tiềm ẩn của Nissan Rogue khi xe đạt mốc 320.000 km bao gồm các sự cố và trục trặc về điện. Màn hình thông tin giải trí có thể bị tắt, nhưng thường có thể được khắc phục bằng các bản cập nhật phần mềm.

Ngoài ra, các bộ phận của hệ thống treo như ống lót có thể bị mòn. Phanh xe có thể bắt đầu rung, là dấu hiệu cần thay thế. Đã có báo cáo về việc cảm biến đo nhiên liệu bị hỏng.

Subaru Forester 2025

Subaru Forester 2025 là một chiếc SUV đáng tin cậy khác rất đáng để cân nhắc. Nó đạt điểm tin cậy 81, đồng nghĩa với việc thêm một chiếc SUV Nhật Bản nữa xếp hạng cao. Forester có thể chạy được từ 320.000 đến 400.000 km. Đáng kinh ngạc là rất nhiều chiếc SUV này có thể vượt hơn 480.000 km.

Các vấn đề thường gặp của Subaru Forester sau khoảng 320.000 km bao gồm các bộ phận hệ thống treo bị mòn, như ổ trục bánh xe, tay điều khiển và thanh giằng.

Ford Escape 2025

Chiếc SUV Ford Escape 2025 đạt điểm tin cậy 86/100. Ảnh: Ford.



Chiếc SUV Ford Escape 2025 đạt điểm tin cậy 86/100. Trung bình, một chiếc Escape có thể chạy được từ 250.000 đến 300.000 dặm (khoảng 400.000 đến 480.000 km). Một số mẫu xe thậm chí còn vượt quá 400.000 dặm (khoảng 640.000 km).

Các vấn đề thường gặp của Ford Escape có thể xuất hiện sau khoảng 320.000 km bao gồm các sự cố về điện. Các cảm biến, hệ thống thông tin giải trí và camera lùi có thể bắt đầu trục trặc. Song song đó, các bộ phận hệ thống treo có thể bị hao mòn.

Kia Sportage 2025

Mẫu xe SUV này đạt điểm tin cậy 84. Một chiếc Sportage trung bình có thể chạy được từ 200.000 đến 250.000 dặm (khoảng 320.000 đến 400.000 km). Một số xe đạt tới 300.000 dặm.

Một số vấn đề thường gặp của Kia Sportage sau khoảng 320.000 km có thể bao gồm hiện tượng chập điện làm cạn kiệt pin hoặc khiến hệ thống thông tin giải trí bị trục trặc.

Ngoài ra, các bộ phận hệ thống treo như khớp bi và ổ trục bánh xe có thể cần thay thế. Cũng có báo cáo về tình trạng tiêu thụ dầu quá mức dẫn đến hỏng vòng piston.