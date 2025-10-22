Vì sao SUV trở thành dòng xe được ưa chuộng nhất hiện nay? 22/10/2025 08:46

(PLO)- Với ưu điểm vượt trội về không gian, an toàn, khả năng vận hành và thiết kế, SUV dễ dàng chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất. Đây chính là lý do vì sao dòng xe này ngày càng trở thành xu hướng dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Trong vài năm trở lại đây, SUV (Sport Utility Vehicle) liên tục thống trị bảng xếp hạng doanh số toàn cầu. Không chỉ nổi bật bởi kiểu dáng mạnh mẽ và hiện đại, dòng xe này còn chinh phục người dùng nhờ sự tiện nghi, an toàn và khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều điều kiện vận hành.

Vậy điều gì khiến SUV trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng hiện nay?

Không gian rộng rãi, linh hoạt cho mọi nhu cầu

Một trong những ưu điểm nổi bật khiến SUV được yêu thích chính là khoang nội thất rộng rãi và linh hoạt. Hầu hết các mẫu xe SUV đều có từ 5 đến 7 chỗ ngồi, kèm theo khoang hành lý dung tích lớn, đáp ứng hoàn hảo cho gia đình đông người, những chuyến du lịch dài ngày hay nhu cầu vận chuyển đồ cồng kềnh.

Bên cạnh đó, hàng ghế có thể gập phẳng linh hoạt giúp dễ dàng chuyển đổi giữa chở người và chở hàng, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng trong cuộc sống hiện đại.

2. Tầm nhìn cao, tăng tự tin khi cầm lái

Thiết kế gầm cao và vị trí ngồi cao mang lại tầm quan sát rộng rãi, giúp người lái dễ dàng bao quát đường phố, đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông phức tạp tại các đô thị lớn.

Không chỉ người lái, hành khách cũng cảm thấy an tâm và thoải mái hơn nhờ cảm giác "ngồi trên cao", vững chãi và ít bị ảnh hưởng bởi rung chấn mặt đường.

3. Khả năng vận hành mạnh mẽ, chinh phục mọi địa hình

Không chỉ phục vụ tốt trong đô thị, SUV còn là “chiến binh đường dài” thực thụ. Nhờ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh (AWD/4WD), dòng xe này dễ dàng vượt qua các cung đường gập ghềnh, đèo dốc hay địa hình trơn trượt.

Khoảng sáng gầm cao giúp xe hạn chế va quệt khi đi qua ổ gà, sỏi đá hoặc đường ngập nước, một lợi thế đáng kể trong điều kiện hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

4. An toàn vượt trội, cảm giác chắc chắn

SUV thường có thiết kế thân xe lớn, khung gầm chắc chắn, mang lại cảm giác "đầm" và ổn định khi vận hành. Đây là yếu tố then chốt khiến nhiều người cảm thấy an toàn hơn khi lựa chọn dòng xe này.

Ngoài ra, các mẫu SUV thế hệ mới còn được tích hợp hàng loạt công nghệ an toàn chủ động như: cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ đổ đèo,... nâng cao trải nghiệm lái và đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.

5. Thiết kế mạnh mẽ, phong cách sang trọng

SUV gây ấn tượng với vẻ ngoài bề thế, khỏe khoắn, toát lên sự vững chãi và đẳng cấp. Đây là dòng xe phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ những người trẻ yêu thích khám phá, đến các doanh nhân tìm kiếm hình ảnh sang trọng, đáng tin cậy.

Dù là di chuyển trong thành phố hay khám phá những cung đường xa, SUV vẫn chứng minh vị thế vững chắc của mình trong lòng người dùng. Ảnh: AI

7. Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cuộc sống hiện đại

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi một chiếc xe không chỉ để đi làm, mà còn phục vụ cho gia đình, du lịch, dã ngoại cuối tuần. SUV đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đó nhờ tính đa dụng, tiện nghi và phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau.

Không ít người dùng đánh giá SUV là dòng xe "tất cả trong một", vừa tiện lợi cho di chuyển hàng ngày, vừa lý tưởng cho các chuyến đi dài.

8. Xu hướng toàn cầu, sự lựa chọn của thời đại

Trên toàn thế giới, SUV đang dẫn đầu doanh số bán xe tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và Đông Nam Á. Sự bùng nổ này khiến các hãng xe không ngừng đầu tư phát triển, cho ra đời nhiều phiên bản SUV với mức giá, kích thước và công nghệ đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Nhờ đó, người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.