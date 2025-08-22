Ford bắt đầu sản xuất pin Li-ion 22/08/2025 11:58

(PLO)- Ford đã khởi động sản xuất pin Li-ion tại Kentucky (Mỹ) và đang tìm kiếm các đối tác bên ngoài để tiêu thụ sản phẩm.

Trong bối cảnh Ford đang đối mặt với nhu cầu xe điện sụt giảm, hãng phải cân nhắc tìm kiếm những khách hàng mới cho nguồn cung pin Li-ion được sản xuất tại đây.

Ford cũng vừa tiết lộ kế hoạch chế tạo những mẫu xe điện nhỏ gọn hơn, sử dụng nền tảng và quy trình sản xuất mới lấy cảm hứng từ Tesla. Quyết định này được nhiều người khen ngợi, nhưng lại gây ảnh hưởng đến các kế hoạch xe điện trước đó.

"Dự án skunkworks" mới đi theo một hướng hoàn toàn khác. Ford sẽ sử dụng cell pin lithium-sắt-phosphate để tối ưu chi phí, trong khi các kế hoạch pin trước đây của hãng lại sử dụng cell pin NMC. Điều này tạo ra một tình huống khó xử, khi Ford có ba nhà máy sản xuất pin đang được xây dựng nhưng lại không có đủ lượng xe điện để tiêu thụ sản phẩm của mình.

Các nhà máy pin này được vận hành thông qua liên doanh với SK On. Nhà máy đầu tiên tại Glendale, Kentucky, đã bắt đầu sản xuất cell pin. Tuy nhiên, nhà máy này cần tìm thêm khách hàng mới do sản lượng F-150 Lightning thấp hơn dự kiến.

Nhà máy Glendale vẫn sẽ cung cấp pin cho Ford F-150 Lightning, nhưng họ cần mọi sự hỗ trợ để duy trì hoạt động. Theo một báo cáo từ Bloomberg, liên doanh BlueOvalSK muốn ký kết thêm khách hàng, không chỉ trong ngành công nghiệp ô tô mà còn từ các công ty lưu trữ năng lượng.

Tình hình sẽ càng khó khăn hơn khi Ford có ít nhất hai nhà máy sản xuất pin nữa sẽ sớm đi vào hoạt động. Nhà máy thứ hai dự kiến bắt đầu sản xuất tại Stanton, Tennessee, vào năm 2027. Nhà máy thứ ba cũng đã được lên kế hoạch tại Kentucky, nhưng việc xây dựng đã bị tạm dừng do doanh số xe điện sụt giảm.

Mặc dù nhiều người từng dự đoán Ford sẽ trở thành nhà cung cấp pin chính cho các nhà sản xuất ô tô khác tại Mỹ, nhưng thực tế có thể sẽ khó khăn hơn. Nhiều hãng xe đã bắt đầu xây dựng các nhà máy sản xuất pin khi nhu cầu xe điện bùng nổ vào năm 2022. Tuy nhiên, khi tốc độ tăng trưởng xe điện chậm lại, nhiều nhà sản xuất đã phải tạm dừng một số kế hoạch này.

Đáng tiếc, Ford có thể sẽ là một trong những nạn nhân của sự thiếu sót trong lập kế hoạch và những thay đổi đột ngột trong chính sách môi trường.