Honda tung 'phao cứu sinh' hybrid cho các hãng xe Ấn Độ? 25/11/2025 14:35

(PLO)- Honda đang thực hiện một động thái chiến lược là sẵn sàng cung cấp công nghệ hybrid, sản phẩm và nền tảng điện khí hóa cho các nhà sản xuất ô tô khác tại Ấn Độ.

Honda quyết định mở cửa hợp tác này nhằm củng cố vị thế của hãng trong kế hoạch ra mắt 10 mẫu xe mới đến năm 2030.

Honda mở cửa công nghệ điện khí hóa tại Ấn Độ. Ảnh: Honda.



Động thái này giúp các thương hiệu nội địa ứng phó với tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Đây là sự thay đổi lớn đối với một "gã khổng lồ" vốn nổi tiếng với phong cách hoạt động độc lập.

Honda mở cửa công nghệ điện khí hóa

Honda đang xem xét khả năng cung cấp sản phẩm, nền tảng và công nghệ điện khí hóa cho các nhà sản xuất ô tô nội địa khác. Đây là một phần trong chiến lược giới thiệu 10 mẫu xe mới của Honda đến năm 2030.

Phạm vi chia sẻ có thể bao gồm từ các mẫu xe được thiết kế và gắn thương hiệu hoàn toàn mới, đến việc chia sẻ nền tảng, hệ thống truyền động. Hãng cũng mở quyền truy cập vào hệ điều hành phần mềm ASIMO. Kinh nghiệm dày dặn của Honda trong lĩnh vực hệ thống hybrid là lợi thế quan trọng. Điều này giúp hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước chuẩn bị cho các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn.

Áp lực chi phí và sự cần thiết của hợp tác

Việc phát triển xe điện (EV) và xe được định nghĩa bằng phần mềm đang ngày càng tốn kém. Hợp tác là giải pháp hiệu quả để chia sẻ chi phí và đạt được lợi thế kinh tế theo quy mô. Điển hình là các liên minh như Maruti-Toyota hay Renault-Nissan. Việc Honda chấp nhận mở cửa cho thấy hãng sẵn sàng sử dụng quan hệ đối tác để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Thu hẹp dòng sản phẩm và nhu cầu mở rộng quy mô

Honda đang phải đối mặt với áp lực tại nhiều thị trường toàn cầu. Hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ của hãng cũng suy giảm. Hiện tại, công ty chỉ bán ba mẫu xe tại Ấn Độ: SUV Elevate, sedan City và Amaze. Dòng sản phẩm hạn chế này gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với phân khúc SUV đang bùng nổ.

Để giải quyết, kế hoạch 10 mẫu xe của Honda bao gồm bảy mẫu SUV, phản ánh sự thống trị của phân khúc này. Một sản phẩm chủ lực là mẫu SUV điện Honda 0 Alpha, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Mẫu xe này sẽ được sản xuất tại Tapukara và xuất khẩu sang Nhật Bản cùng các thị trường châu Á khác. Honda cũng đặt mục tiêu quay trở lại phân khúc xe cao cấp với các dòng xe như CR-V (hybrid/điện) và một mẫu SUV mới có chiều dài dưới 4 m.

Công nghệ hybrid: Chìa khóa hợp tác chiến lược

Honda còn muốn định vị Ấn Độ là trung tâm phát triển phần mềm toàn cầu. Công nghệ hybrid của Honda là trọng tâm trong chiến lược chào hàng. Với việc tiêu chuẩn khí thải được thắt chặt (CAFE III từ tháng 4-2027), các thương hiệu nội địa có thể tìm kiếm các giải pháp hybrid đã được kiểm chứng của Honda. Hệ thống hybrid mạnh mẽ của Honda mang lại hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Đây vẫn là công nghệ cầu nối quan trọng đối với công ty.

Liên minh và bối cảnh toàn cầu

Tổng Giám đốc điều hành Honda Motor Company, ông Toshihiro Mibe cho biết công ty sẵn sàng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ông nhấn mạnh việc này cần mang lại lợi ích cho cả hai bên. Honda đã hợp tác với General Motors (GM) tại Bắc Mỹ.

Đối với các nhà sản xuất trong nước, việc hợp tác với Honda có thể giúp họ tiếp cận các nền tảng sẵn có, công nghệ hybrid và bí quyết điện khí hóa. Đặc biệt là không cần đầu tư ban đầu lớn.

Việc Honda chuyển hướng sang hợp tác phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp ô tô, nơi chi phí cao đang thúc đẩy ngay cả các nhà sản xuất độc lập cũng phải tìm kiếm đối tác (ví dụ: Toyota-Suzuki). Chiến lược hợp tác mới của Honda là lựa chọn quy mô và hiệu quả thay vì tự mình hành động đơn độc.