Bí ẩn mẫu xe mới của Sony và Honda sắp ra mắt tại CES 23/11/2025 10:19

(PLO)- Liên doanh Sony Honda Mobility đang ráo riết chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức của mẫu xe điện Afeela 1 vào năm sau.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện công nghệ CES sắp tới không chỉ là phiên bản tiền sản xuất của Afeela 1. Một "khái niệm mới bí ẩn" của liên doanh Sony Honda Mobility cũng sẽ được công bố.

Giới chuyên môn nhận định, mẫu concept này nhiều khả năng sẽ là "manh mối" về mẫu xe điện sản xuất tiếp theo của thương hiệu Afeela. Điều này tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển của liên doanh Nhật Bản trên thị trường xe điện toàn cầu.

Liên doanh Sony Honda Mobility (SHM) đang gấp rút hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện ra mắt Afeela 1 vào năm 2026. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, công ty đã xác nhận kế hoạch trưng bày mẫu xe phiên bản tiền sản xuất tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) sắp tới.

Dù giữ kín thông tin chi tiết, nhà sản xuất ô tô này tiết lộ một số mẫu xe tiền sản xuất sẽ được giới thiệu với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau. Bên cạnh đó, SHM cũng khẳng định sẽ chia sẻ "những cập nhật mới đầy thú vị" liên quan đến mẫu xe điện này ngay tại sự kiện.

Trong những tháng tới, thông tin chi tiết hơn về Afeela 1 dự kiến sẽ được công bố. Trước đó, Sony Honda Mobility từng tiết lộ mẫu xe điện công nghệ cao này sẽ có giá khởi điểm là 89.900 USD (khoảng dưới 2,4 tỉ đồng). Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) với hai động cơ. Các động cơ này sản sinh tổng công suất 483 mã lực (360 kW/489 PS).

Afeela 1 được trang bị bộ pin 91 kWh. Bộ pin này cung cấp phạm vi hoạt động dự kiến lên đến 300 dặm (483 km). Mẫu xe cũng sẽ tích hợp cổng sạc NACS. Tuy nhiên, khả năng sạc nhanh DC của xe chỉ dừng ở mức 150 kW.

Phiên bản đầu tiên được bán ra thị trường sẽ là Afeela 1 Signature với mức giá 102.900 USD (khoảng hơn 2,7 tỉ đồng). Phiên bản này đi kèm với bộ mâm 21 inch cùng hệ thống giải trí hàng ghế sau với hai màn hình 12,9 inch.

Gói trang bị cao cấp này còn bao gồm sạc điện thoại thông minh không dây và gương chiếu hậu kỹ thuật số tích hợp HomeLink. Đặc biệt, người mua có thể kỳ vọng vào một loạt các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS). Điều này nhờ vào việc xe được trang bị tới 40 cảm biến bao gồm camera, radar và LiDAR.

Bên cạnh những thông tin về Afeela 1, điều khiến giới truyền thông chú ý hơn cả là việc Sony Honda Mobility còn công bố kế hoạch giới thiệu một khái niệm xe (concept) hoàn toàn mới tại CES. Thông tin về mẫu concept này hiện vẫn rất ít ỏi. Tuy nhiên, công ty cho biết mẫu xe bí ẩn này sẽ thể hiện cam kết phát triển thương hiệu của họ trong tương lai.

Dù không có nhiều dữ kiện để tham khảo, giới chuyên môn vẫn gợi nhớ đến mẫu xe ý tưởng Vision-S 02. Đây là một chiếc SUV crossover chạy điện đã được Sony giới thiệu vào năm 2022. Vision-S 02 được xem là một sự bổ sung hợp lý và tự nhiên cho dòng sản phẩm Afeela. Điều này trong bối cảnh phân khúc crossover/SUV vẫn đang được người tiêu dùng toàn cầu đặc biệt ưa chuộng.