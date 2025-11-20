Honda triệu hồi hơn 256.000 xe hybrid: Khả năng mất điện, tắt máy khi đang chạy 20/11/2025 16:29

(PLO)- Hãng xe Nhật Bản Honda tiếp tục đối mặt với đợt triệu hồi quy mô lớn, với hơn 256.000 chiếc Honda Accord hybrid tại Mỹ bị lỗi phần mềm mô-đun điều khiển.

Lỗi này dẫn đến nguy cơ xe bị ngắt nguồn truyền động, mất điện và dừng đột ngột trong quá trình tham gia giao thông.

Hãng ô tô Nhật Bản triệu hồi Honda Accord hybrid đời 2023-2025. Ảnh: Honda.



Đầu tháng này, mẫu Honda Civic cũng đã phải triệu hồi hơn 400.000 chiếc vì vấn đề đai ốc bánh xe, tiềm ẩn nguy cơ bánh xe rơi ra khi đang chạy.

Lần này, đến lượt dòng sedan chủ lực Honda Accord bị gọi tên. Cụ thể, hơn 256.000 chiếc Honda Accord hybrid thuộc các đời xe từ 2023 đến 2025 đang bị triệu hồi. Nguyên nhân là do lỗi nghiêm trọng: Xe có thể bị mất điện và dừng hẳn khi người lái đang vận hành.

Lệnh triệu hồi chính thức mang số hiệu NHTSA là 25V-785. Lệnh này áp dụng cho tổng cộng 256.603 chiếc Honda Accord hybrid. Các xe này được sản xuất từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 10 năm 2025.

Honda cho biết nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc lập trình phần mềm không chính xác trong Mô-đun Điều khiển Tích hợp (ICM).

Theo tài liệu gửi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), Honda Mỹ tiết lộ rằng "nhà cung cấp đã không nắm bắt đầy đủ các thông số kỹ thuật của linh kiện" trong quá trình phát triển phần mềm phát hiện lỗi.

Sự sai sót này khiến phần mềm phát hiện nhầm các lỗi giao tiếp ICM là do Lỗi Bộ xử lý trung tâm (CPU).

Việc Honda bổ sung thêm nhiều chức năng vào mô-đun điều khiển đã làm gia tăng nhiễu trong hệ thống. Điều này khiến lỗi giao tiếp ICM tăng lên, càng phát hiện sai nhiều vấn đề về CPU hơn.

Khi phần mềm phát hiện những vấn đề CPU sai lệch này, nó sẽ buộc hệ thống đặt lại ICM. Nếu mô-đun này bị đặt lại trong khi xe đang di chuyển, nó sẽ ngay lập tức ngắt nguồn điện truyền động của xe.

Nếu nguồn điện từ cả động cơ đốt trong và mô-tơ hybrid bị cắt, chiếc xe sẽ dừng lại đột ngột. Rõ ràng, việc xe dừng ngẫu nhiên trên đường sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Trong hồ sơ triệu hồi, Honda cho biết đã bắt đầu nhận được các báo cáo về tình trạng mất điện từ tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, hãng phải đến tháng 6 năm 2025 mới phát hiện ra vấn đề tiềm ẩn. Đến ngày 6 tháng 11 năm 2025, hãng mới xác định lỗi này có thể gây ra các vấn đề về an toàn.

Đợt triệu hồi này chỉ áp dụng cho các xe Honda Accord sedan được trang bị hệ thống hybrid 2.0 lít (sản sinh công suất 204 mã lực). Các xe sử dụng động cơ turbo-four 1.5 lít (công suất 192 mã lực) không bị ảnh hưởng.

Honda đã nhận được 832 yêu cầu bảo hành liên quan. Hãng chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo nào về thương tích hoặc tử vong do sự cố này gây ra.

Honda sẽ bắt đầu gửi thư thông báo cho chủ sở hữu xe bị ảnh hưởng vào tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2026. Chủ sở hữu sẽ được yêu cầu mang chiếc Accord của mình đến các đại lý Honda ủy quyền để được cập nhật phần mềm mới nhất miễn phí.

Đáng chú ý, đối với mẫu Accord 2025, đây là lần triệu hồi đầu tiên. Trong khi đó, các xe đời 2024 cũng từng bị gọi về do vấn đề tiềm ẩn ở bơm nhiên liệu và ghế lái có thể chưa được siết chặt đúng cách. Mẫu Accord 2023 cũng từng bị triệu hồi liên quan đến hộp số, yêu cầu phải thay thế toàn bộ hộp số.

Để kiểm tra xem xe của mình có nằm trong diện bị triệu hồi hay không, người tiêu dùng có thể truy cập trang web chính thức của NHTSA hoặc trang web của nhà sản xuất xe. Ngoài ra, trong sách hướng dẫn sử dụng xe cũng sẽ có số điện thoại để liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng nếu cần hỗ trợ.