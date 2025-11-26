Xe Honda sẽ ngày càng rẻ hơn? 26/11/2025 10:00

Hãng xe Honda vừa giới thiệu một nền tảng hybrid mới, mang lại nhiều cải tiến về cấu trúc khung gầm và hệ thống truyền động so với các mẫu hybrid hiện tại của hãng.

Hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo sẽ bao gồm một động cơ mới được phát triển, kết hợp với các mô-tơ điện mới và một bộ pin lithium-ion được nâng cấp. Tất cả đều nhằm mục đích cải thiện hiệu suất nhiên liệu và giảm chi phí so với công nghệ hiện có.

Kết quả là hiệu suất nhiên liệu sẽ tốt hơn 30% so với các mẫu hybrid hiện tại và khả năng tăng tốc nhanh hơn 10%.

Nền tảng hybrid mới này sẽ có thân xe cứng hơn, có khả năng "uốn dẻo" khi vào cua để cải thiện độ ổn định và hiệu suất bám đường. Công nghệ tương tự cũng sẽ được áp dụng cho nền tảng xe điện của hãng.

Nền tảng hybrid mới sẽ nhẹ hơn nền tảng hiện tại 90 kg và có hơn 60% bộ phận chung giữa các mẫu xe.