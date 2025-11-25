Toyota đang úp mở chiếc ô tô có giá khiến người tiêu dùng bất ngờ 25/11/2025 13:45

(PLO)-Chiếc ô tô Toyota này hấp dẫn hơn, nhưng tại thị trường Việt Nam lại bán khá ế.

Hãng ô tô Toyota vừa cho biết, dòng xe bán tải Toyota HiLux thuần điện, dẫn động 4 bánh sắp được ra mắt, và chạy được 240 km cho mỗi lần sạc.

Mẫu xe này được nhắm đến những người mua sử dụng bán tải trong các hoạt động quãng đường ngắn và chấp nhận tải trọng giống như xe chở khách.

Tuy nhiên, giá chiếc xe này đang được Toyota cân nhắc. Theo tuyên bố của hãng, Toyota HiLux thuần điện này có giá sẽ khiến người tiêu dùng chấp nhận được, nhưng chắc chắn không thể chạm mức 100.000 USD (hơn 2,6 tỉ đồng), vì sẽ khó bán.

Hiện tại, mẫu HiLux SR5 có động cơ diesel mới nhất có giá từ 65.990 USD, tương đương 1,74 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cũng cảnh báo rằng giá xe điện sẽ cao hơn so với các phiên bản HiLux động cơ diesel tương đương hiện tại. Và xét theo mức giá của các mẫu ô tô điện khác của hãng, chiếc HiLux này khó có thể là một lựa chọn rẻ.

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe bán tải Toyota HiLux không nhiều ưa chuộng như thương hiệu Ford.