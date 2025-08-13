Sân bay Nội Bài đón lượng khách cao kỷ lục dịp Lễ 19-8 và 2-9 13/08/2025 16:05

(PLO)- Trong dịp Lễ 19-8 và 2-9, dự báo có ngày nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài đón gần 44.000 lượt khách, con số cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 13-8, đại diện sân bay Nội Bài cho biết dịp Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cảng sẽ đón lượng khách tăng đột biến. Trong đó, ước tính ngày cao điểm, cảng sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế trong dịp lễ trên cũng tăng trưởng cao, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 lượt, con số cao nhất từ trước đến nay.

“Sự gia tăng này đến từ việc các đoàn khách quốc tế đến Hà Nội tham dự đại lễ, cùng với sự kết nối mạnh mẽ của nhiều đường bay quốc tế được khai trương tại Nội Bài trong thời gian qua”- đại diện sân bay Nội Bài cho hay.

Sân bay Nội Bài sẽ đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục trong dịp lễ 2-9 sắp tới. Ảnh: T.HÀ

Theo đó, từ ngày 14-8 đến hết ngày 2-9, các hoạt động bay tại Nội Bài sẽ diễn ra hết sức nhộn nhịp với nhiều phương thức bay khác nhau.

Để điều hành bay được diễn ra an toàn, đại diện Công ty Quản lý bay miền Bắc cho biết đơn vị đã có một thời gian dài hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tính toán phương án tối ưu nhất cho hoạt động hàng không dân dụng.

“Mọi sự thay đổi, điều chỉnh trong giai đoạn này đều được cân nhắc trên tinh thần giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại tại sân bay Nội Bài”- Công ty Quản lý bay miền Bắc khẳng định.

Về phía các hãng hàng không và đơn vị phục vụ, phương án đã được cơ quan chức năng thống nhất triển khai là duy trì chế độ trực 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác Nội Bài (AOCC) để đảm bảo phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống.

Các hãng cũng được yêu cầu chủ động di chuyển máy bay đỗ qua đêm sang sân bay lân cận, nhằm giảm áp lực và ưu tiên vị trí đỗ cho các chuyến bay quốc tế đến trong dịp đại lễ; chủ động nạp thêm nhiên liệu cho các chuyến bay đến Nội Bài để sẵn sàng cho các tình huống phát sinh như phải bay chờ vì lý do khai thác hoặc do thời tiết.

Theo ông Tô Tử Hà, Giám đốc sân bay Nội Bài, thực tế các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay tại cảng đã có nhiều lần phối hợp điều hành hiệu quả các sự kiện kinh tế, chính trị trọng đại của đất nước.

“Với dịp lễ lớn năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán các phương án linh hoạt khi có các tình huống phát sinh, góp phần vào thành công chung của sự kiện”- Giám đốc sân bay Nội Bài cho hay.