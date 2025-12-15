Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM đứng trước cơ hội 'kim cương', cần tinh thần 'việc gì khó không né' 15/12/2025 19:01

(PLO)- Nhận định TP.HCM đang đứng trước cơ hội 'kim cương' với Nghị quyết 98 sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Bí thư Trần Lưu Quang nói phải làm sao để người dân yêu chính quyền hơn, doanh nghiệp hài lòng hơn với tinh thần “việc gì khó không né, việc gì mới thì không chờ, việc gì có liên quan đến nhau thì không đùn đẩy”.

Ngày 15-12, Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 kết thúc sau một ngày làm việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, các ý kiến đã đóng góp một cách tích cực cho sự phát triển chung của TP trong nhiệm kỳ tới.

Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai và kết thúc sau một ngày làm việc. Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM đang đứng trước cơ hội 'kim cương'

Điểm lại năm 2025, Bí thư Trần Lưu Quang nói TP đạt được những kết quả tích cực. Từ 1-7 cho đến nay, TP.HCM có dư địa lớn hơn, quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn nhưng nhiệm vụ cũng nặng nề hơn. Trong đó, điểm cộng đáng kể là chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu hoạt động hiệu quả, với sự thay đổi có ‘tính chất cách mạng’, TP vẫn kịp thời sắp xếp lại đội hình để chạy theo mô hình mới.

“TP.HCM với quy mô, tầm vóc mới đã có được sự nỗ lực mới, định hình được sự phát triển trong chỉnh thể mới; dù có vướng mắc nhưng cơ bản vẫn chạy được và người dân bắt đầu thấy vui hơn với phương thức phục vụ của chúng ta”- ông đánh giá.

Cũng theo Bí thư Trần Lưu Quang, điều đáng nói là TP.HCM có sự thay đổi lớn về thể chế và quy định. “Chưa bao giờ có sự thông thoáng đến vậy, kể cả nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các nghị định, luật, thủ tục hành chính đơn giản hơn, phân cấp cũng mạnh mẽ hơn và có nhiều chính sách đặc thù”- ông nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng chia sẻ, Quốc hội vừa thông qua việc sửa đổi nghị quyết 98. “Đây chính là điều kiện bằng kim cương để TP.HCM có thể phát triển”- ông nhìn nhận.

Dù vậy, ông cho rằng việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều lúng túng, còn khập khiễng. Từ đó, ông đặt câu hỏi: “Trong năm 2026 phải làm gì?”.

Theo người đứng đầu Thành ủy TP.HCM, cần tập trung vào hai nhiệm vụ lớn. Trước tiên là giữ cho TP này bình yên cộng với giải quyết những tồn tại cũ. Bên cạnh bốn nội dung Tổng Bí thư đã giao, TP cũng còn hàng loạt các dự án còn tồn đọng, dự án nhà ở của người dân chưa có sổ đỏ, các khu đất vàng còn quây tôn bỏ trống, sự bức xúc của người dân.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là tập trung xây dựng TP phát triển với tư cách là đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước- nơi ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số- là trung tâm văn hóa, văn minh đô thị… Vì vậy, ông cho rằng với mục tiêu mới, vỡ ra nhiều việc phải làm. Đây đều là những việc khó.

“Nhưng tất cả những điều chúng ta làm chỉ có một mục tiêu là cuộc sống của người dân, doanh nghiệp ở TP.HCM này. Người dân phải có chất lượng sống cao hơn, doanh nghiệp thì coi đây là cơ hội, là mảnh đất để làm ăn”- Bí thư TP.HCM nói.

Từ đó, ông gửi gắm đến toàn đội ngũ cần có tâm thế mới, tư duy mới, dũng cảm hơn, trách nhiệm hơn. “Chúng ta phải ‘gan’ hơn trong phần trách nhiệm của mình. Phải có sự phối hợp tốt hơn”- ông nói và nhấn mạnh, nghị quyết, chương trình, quy chế đã có, tất cả mọi việc đều đang chờ để làm, quan trọng là làm thế nào.

Người đứng đầu đảng bộ TP.HCM yêu cầu, phải hành động quyết liệt ngay từ đầu năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án đầu tiên, hành động đầu tiên, công việc đầu tiên để tạo cảm hứng cho mọi người.

Những việc cần làm ngay để không vuột mất cơ hội 'kim cương'

Bí thư Trần Lưu Quang cũng gợi ý các đầu việc để thực hiện. Đảng ủy UBND TP có kế hoạch triển khai nghị quyết 260 vừa được Quốc hội ban hành, sửa đổi nghị quyết 98. “Tôi nhắc lại, đây là cơ hội kim cương, không để vuột mất cơ hội, cần có cách làm hiệu quả nhất”- ông nói.

Ông cũng mong sẽ có các đề xuất về cơ chế đặc biệt trong thẩm quyền của TP hoặc Trung ương để tháo gỡ khó khăn ngay tại địa phương. “TP đã đi đầu với những mô hình sáng tạo, cách làm hay thì phải lập lại phương thức này”- ông chia sẻ.

Nhằm ghi nhận và biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định tặng bằng khen 12 tập thể và 14 cá nhân xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: THUẬN VĂN

Với các dự án trọng điểm, đầu tư công, dự án BT, các dự án chiến lược thì cần tham mưu để Ban Thường vụ Thành ủy phân công cụ thể người chịu trách nhiệm phụ trách, giao khoán cho đến khi xong dự án. Ông cũng chia sẻ với đội ngũ về các khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng các dự án. Đi cùng đó, ông cho rằng cần có chính sách thỏa đáng hơn cho người dân, nhưng cũng phải có sự quyết liệt, không né tránh.

Bí thư TP.HCM cũng yêu cầu UBND TP rà soát, thống kê các tài sản công, nhà đất trên địa bàn; số hóa số liệu thành cơ sở dữ liệu về nhà, đất công của TP.HCM để nhà đầu tư tìm thông tin, để người dân thấy ranh đất của họ có lấn cấn thì cũng sớm phản ánh…

“Đây là nguồn lực cực kì lớn cho sự phát triển của TP”- Bí thư Trần Lưu Quang nói và cho biết các tài sản công này sẽ ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển cây xanh, dành quỹ đất để thực hiện các hợp động theo hình thức BT.

Theo ông, nghĩ đến cây xanh là nghĩ đến chất lượng sống của đô thị. Vừa qua, Thường trực Thành ủy đã có chủ trương lấy khu đất ở số 1 Lý Thái Tổ để trồng cây xanh, đây cũng là cách mà lãnh đạo TP.HCM gửi đi thông điệp chăm lo cho không gian sống, sự hít thở của người dân- cũng là một trong các yêu cầu mà Tổng Bí thư đặt ra.

Song song đó, cần xây dựng nhanh quy hoạch của TP.HCM- gồm quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội và quy hoạch chung của TP. Ông kỳ vọng Sở Quy hoạch- Kiến trúc sẽ sớm hoàn thành, chậm nhất là cuối năm 2026; đi cùng đó là điều chỉnh kịp thời các quy hoạch hiện hữu một cách hợp lý, cập nhật vào quy hoạch mới đang xây dựng, đảm bảo không có sự xung đột, xáo trộn, ảnh hưởng lẫn nhau.

Một nhiệm vụ quan trọng không kém, theo Bí thư Trần Lưu Quang là có giải pháp điều chỉnh mật độ dân số, tản ra các khu vực phụ cận. “Trước mắt, những trường đại học, cơ sở y tế lớn sẽ dời ra khu vực Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu. Chủ trương là trụ sở khối chính trị- hành chính của Bà Rịa- Vũng Tàu cũ sẽ bố trí cho ĐH Y dược TP.HCM và bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM xây dựng cơ sở 2”- ông thông tin và cho biết sẽ bố trí tương tự tại tỉnh Bình Dương.

Tiếp tục làm mạnh mẽ công tác cán bộ

Về công tác cán bộ, Bí thư Trần Lưu Quang nói phải tiếp tục làm mạnh mẽ công tác cán bộ, không kể cấp nào, cả cấp Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cũng sắp xếp lại cho hợp lý.

“Cấp xã, phường cũng đừng lo lắng hay nghĩ ngợi khi có sự thay đổi. Chọn người cho công việc, dân chủ, biết lắng nghe, không bảo thủ với mong muốn làm sao chúng ta có đội hình mạnh nhất”- ông nói.

Với tình trạng “vừa thừa vừa thiếu” cán bộ, ông lưu ý rằng khi sắp xếp phải đảm bảo xuyên suốt đội hình nơi được sắp xếp phải mạnh hơn; hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

“Muốn vậy, anh em phải thông, không thông thì rắc rối chứ không thể nào mạnh hơn. Đầu tiên, người lãnh đạo nơi rút cán bộ đi phải thông trước; tiếp đến là người lãnh đạo nơi mình bố trí về; cuối cùng là chính đương sự đó. Nếu không hài hòa được ba phía này thì khó”- Bí thư TP.HCM nói và cho rằng không nên vội vàng mà phải có lộ trình, chú trọng đến hiệu quả về chuyên môn sau sắp xếp chứ không chỉ chạy theo con số.

Người đứng đầu Thành ủy TP chia sẻ thêm, ông khuyến khích việc sắp xếp ngay trong nội bộ và đào tạo một cách thực chất cho cán bộ, công chức; đồng thời có cơ chế để khuyến khích đội ngũ.

Lãnh đạo TP trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiệm vụ tiếp theo là bảo đảm an ninh năng lượng, tuyệt đối không để TP.HCM thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào.

Ông cũng đề nghị Đảng ủy UBND TP.HCM nghiên cứu, có cơ chế thưởng ngân sách trong năm tiếp theo cho các địa phương cấp xã, phường làm tốt những phần việc quan trọng, như việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc đạt hiệu quả hay không là do dân chấm, nhà đầu tư chấm để đảm bảo sự công bằng... Đồng thời, cần xây dựng chỉ tiêu phát triển cây xanh đô thị, coi đây là giải pháp lâu dài cải thiện môi trường, giảm ô nhiễm không khí.

Tất cả nhiệm vụ đó, theo Bí thư Trần Lưu Quang là phải làm sao để người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn với chính quyền. Để người dân thấy yêu chính quyền hơn, thấy cuộc sống tốt hơn, chất lượng hơn, ít bị phiền hà hơn; doanh nghiệp cảm thấy đây là môi trường đáng để đầu tư.

“Việc gì khó không né, việc gì mới thì không chờ, việc gì có liên quan đến nhau thì không đùn đẩy”- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đưa ra thông điệp.