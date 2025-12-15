Khẩn trương hoàn thành kè chống sạt lở ở xã Khe Sanh 15/12/2025 17:44

(PLO)- Kè chống sạt lở được tổ chức thi công trong 40 ngày, thuộc “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc.

Chiều 15-12, tỉnh Quảng Trị tổ chức khởi công công trình khẩn cấp chống sạt lở ở đường Hùng Vương (xã Khe Sanh). Công trình thuộc “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm xây dựng, sửa chữa nhà dân, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự lễ khởi công

Công trình kè chống sạt lở sẽ được thi công trong khoảng 40 ngày. Các hạng mục bao gồm: đào bóc lớp đất hữu cơ đưa ra khỏi phạm vi mặt bằng xử lý, trải vải địa kỹ thuật gia cường, tiến hành đắp đất bọc vải địa kỹ thuật theo lớp.

Tiếp đến, đơn vị thi công sẽ đắp đất mỗi cao trình 3 m, chiều rộng 2 m, dốc vào phía trong nền 10% để thu nước mặt.

Việc thu nước mặt được thực hiện bằng các rãnh cơ, thu nước sinh hoạt bằng mương bê tông gom về các bậc nước xuống chân taluy. Đổ bê tông chân khay để giữ ổn định chân mái taluy.

Lực lượng quân đội tham gia thi công thần tốc trong 40 ngày

Lực lượng quân sự được Quân khu 4 giao nhiệm vụ thi công quyết tâm tổ chức làm việc "3 ca, 4 kíp". Các đơn vị thực hiện phương châm “vượt nắng, thắng mưa", quyết tâm sớm đưa công trình vào sử dụng.

Cùng với đó, khi công tác thi công đến cao trình phù hợp, các ngôi nhà hư hỏng sẽ được tiến hành sửa chữa để sớm hoàn thành, giúp người dân ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó, ngày 16 và 17-11, mưa đặc biệt lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng ở phần suối nằm phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh.

Căn nhà đổ sập gần như hoàn toàn sau đợt sạt lở đất đá.

Khu sạt lở dài khoảng 170 m, mái taluy sâu 15 m, rộng 30 m, tổng diện tích khoảng trên 5.000 m2. Sự cố gây hư hỏng phần phía sau của 2 nhà và có nguy cơ gây mất an toàn cho 10 nhà dân ở gần kề.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã kịp thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường. Tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, di dời khẩn cấp các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi ở an toàn.

Do giá trị tài sản lớn và nằm ở vị trí trung tâm của xã Khe Sanh, thuận lợi cho việc sinh hoạt, kinh doanh nên tất cả 12 hộ dân đều có nguyện vọng sửa chữa lại nhà ở chỗ cũ. Trước đó, lãnh đạo tỉnh đã định hướng tái định cư đến nơi ở mới an toàn.