Quảng Trị: Cử tri quan tâm việc giải quyết hồ sơ đất đai, sạt lở đất 11/12/2025 15:42

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh những vấn đề nóng này sẽ được tiếp tục được quan tâm, xử lý dứt điểm.

Ngày 11-12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

100% chỉ tiêu hoàn thành, vượt kế hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết năm 2025, dù khối lượng công việc rất lớn sau sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền hai cấp, lại phải đối mặt với thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm chính trị cao, toàn tỉnh đã thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là ổn định bộ máy và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, tỉnh đã đạt kết quả rất đáng ghi nhận là 17/17 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trả lời cử tri.

Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 8%, xếp 20/34 cả nước; thu ngân sách gần 13.400 tỉ đồng, vượt 20% so với dự toán Trung ương giao.

Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ chế độ với các đối tượng chính sách, đặc biệt trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền mới.

Các chương trình, dự án động lực được chỉ đạo quyết liệt; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện.

So với năm 2024, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng 21,1%; có 172 dự án trong nước được phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng vốn tăng gần 4 lần. Riêng lĩnh vực đô thị và nhà ở xã hội có 11 dự án với tổng vốn 51.600 tỉ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; đối ngoại và kinh tế đối ngoại đạt kết quả tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định, tạo được đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại như giải quyết tài sản dôi dư, bố trí sắp xếp trụ sở làm việc còn chậm; tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đạt kế hoạch, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng.

Việc thu hút đầu tư, hạ tầng và nhân lực du lịch chưa đáp ứng tốc độ phát triển, thiếu sản phẩm dịch vụ chất lượng cao; giải phóng mặt bằng và thi công các dự án trọng điểm còn vướng mắc.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cơ sở 2 bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Công tác bố trí tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật chậm; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và đời sống kinh tế - xã hội còn hạn chế…

Thay mặt UBND tỉnh, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc nhận trách nhiệm và yêu cầu người đứng đầu các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Xử lý dứt điểm các vướng mắc

Các nhóm vấn đề trọng tâm cử tri và đại biểu quan tâm là việc giải quyết hồ sơ đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và sạt lở đất; ô nhiễm môi trường và rác thải.

Khai thác khoáng sản trái phép được cử tri rất quan tâm.

Cạnh đó là việc bổ sung biên chế các trường học, an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú; phụ cấp đội ngũ y tế thôn bản cũng được cử tri, nhân dân quan tâm.

Song song đó, cử tri cũng ý kiến về việc thông tin liên lạc cho người dân vùng sâu, vùng xa; đường truyền internet trên địa bàn đặc khu Cồn Cỏ; đầu tư một số cầu dân sinh, tuyến đường xuống cấp, thủy lợi, thiết chế văn hóa….

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định những vấn đề nêu trên đã được UBND tỉnh giao cho các sở, ngành liên quan nghiên cứu giải quyết.

Sạt lở đất làm hư hại hơn 10 căn nhà ở xã Khe Sanh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu HĐND tỉnh cũng chất vấn thêm các vấn đề cụ thể về phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch hoặc lập đồ án quy hoạch tổng thể không gian cho tỉnh mới; biên chế, nhất là biên chế giáo dục...