TP.HCM đồng loạt khánh thành, khởi công nhiều dự án vào ngày 19-8 15/08/2025 14:18

(PLO)- Cầu Nhơn Trạch kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, chỉnh trang trục đường Thùy Vân... là những dự án quy mô lớn ở TP.HCM sẽ khánh thành ngày 19-8.

Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước vào dịp 19-8.

Theo kế hoạch, đợt này, TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng, văn hóa - xã hội quy mô lớn, trong đó có 5 dự án khởi công và 4 dự án cấp Trung ương khánh thành trên địa bàn.

9 dự án quy mô lớn đồng loạt khởi công, khánh thành

4 dự án cấp Trung ương khánh thành có dự án xây dựng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2); dự án xây dựng Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; dự án Vành đai 3 TP.HCM (thông xe giai đoạn 1 nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch, thuộc gói thầu XL1); dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

Trong số đó, dự án Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ có quy mô lớn hơn cả với tổng vốn đầu tư 1.400 tỉ đồng.

Theo ghi nhận, dự án Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (phường Phú Thọ) đến nay đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày về đích. Điểm nhấn nổi bật của công trình là khán phòng chính với sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi, được thiết kế linh hoạt gồm hai sân khấu: một sân khấu tròn di động và một sân khấu hình chữ nhật, đáp ứng đa dạng nhu cầu biểu diễn. Đặc biệt, tầng 8 được bố trí khu vực tập luyện và biểu diễn với khán phòng 300 chỗ, trang bị hệ thống thiết bị hiện đại.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ sẽ khánh thành ngày 19-8. Ảnh: NN

Cạnh đó, trên công trường cầu Nhơn Trạch những ngày cuối cùng trước giờ G, công nhân tất bật hoàn thiện sơn vạch kẻ đường, đảm bảo an toàn cho tuyến đường chuẩn bị thông xe.

Từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh cầu Nhơn Trạch hiện lên đầy ấn tượng. Phần cầu chính bắc qua sông Đồng Nai vững chãi và mạnh mẽ, nối liền hai bờ như một dải lụa thép vắt ngang sông. Hệ thống lan can, đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, trạm thu phí... đã được lắp đặt hoàn chỉnh, tất cả đã sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức.

Cầu Nhơn Trạch cũng sẽ về đích ngày 19-8. Ảnh: Thuận Văn

5 dự án khởi công gồm: Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi; Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật); Dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh; Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước; Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến. Riêng dự án cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng, là dự án trọng điểm trong chương trình chỉnh trang đô thị. Cạnh đó, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) cũng là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng, sẽ hoàn thành và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, phục vụ người dân vui chơi, giải trí.

Cùng với 9 dự án cấp Trung ương, TP.HCM dự kiến khởi công 23 dự án và khánh thành 7 dự án cấp TP.

Trong đó nổi bật là khởi công xây mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao; cầu Rạch Tôm; xây dựng nút giao Ngã tư Đình (Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá; xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; nạo vét rạch Đá Đỏ (từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn)…

Cầu Rạch Tôm khởi công ngày 10-7. Ảnh: NN

Nỗ lực hoàn thành các dự án đúng tiến độ

Trong các dự án chuẩn bị khởi công, công trình mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đóng vai trò cấp bách hơn cả.

Thời gian gần đây, tuyến cao tốc này liên tục rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, lưu lượng phương tiện đổ dồn về từ nút giao An Phú hướng ra cao tốc tăng đột biến. Dòng xe nối dài, nhích từng chút một trong khói bụi và tiếng còi xe trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân khu Đông TP.HCM.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên ùn ứ. Ảnh: NN

Ông Nguyễn Hải Đường, tài xế xe khách thường xuyên lưu thông trên cao tốc chia sẻ: "Cao tốc nhưng di chuyển chẳng nhanh hơn đường thường là bao. Cuối tuần đi từ Phan Thiết, Vũng Tàu về TP.HCM là xác định phải xếp hàng, nhiều lúc kẹt cứng."

Đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2 sẽ khởi công cuối tháng 9. Ảnh: NN

Đoạn từ Vành đai 2 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khởi công sáng 19-8. Ảnh: NN

Thông tin với PV PLO, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, về phía các dự án do Ban Giao thông làm chủ đầu tư sẽ có 2 dự án khởi công, 1 dự án khánh thành sáng 19-8.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và dự án xây dựng nút giao ngã tư Đình (Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá) sẽ được khởi công vào sáng ngày 19-8. Riêng thông xe (giai đoạn 1) nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây kết nối với Cầu Nhơn Trạch vào sáng ngày 19-8 sẽ phối hợp với lễ thông xe cầu Nhơn Trạch do Bộ Xây dựng chủ trì.

Ngoài ra, trong tháng 9 và tháng 10-2025, dự kiến Ban Giao thông sẽ khởi công các dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 2 (đoạn 1, đoạn 2)...

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các công trình tăng cường kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, ưu tiên phát triển hệ thống metro đồng bộ và mở rộng hạ tầng đường bộ. Riêng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú đến Vành đai 2 (dài 3,2 km) sẽ khởi công cuối tháng 9, đồng bộ với phần mở rộng còn lại, góp phần giảm áp lực giao thông hướng về sân bay Long Thành.

Với các dự án khởi công, Ban Giao thông sẽ đảm bảo bám sát tiến độ, tích cực đôn đốc các nhà thầu, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các sở, ngành liên quan triển khai dự án đúng kế hoạch, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Nút giao ngã tư đình sẽ khởi công sáng 19-8. Ảnh: Đào Trang

Ngoài ra, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cũng thông tin sẽ khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành vào ngày 19-8.

"Sáng 19-8 dự án sẽ làm lễ khởi công tại khu vực xã Tam An, đầu cầu Long Thành phía tỉnh Đồng Nai. Dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào tháng 12-2026. Cầu Long Thành dự kiến hợp long cầu chính vào cuối năm 2026, hoàn thành toàn bộ vào tháng 3-2027. Đơn vị sẽ nỗ lực triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ người dân" - đại diện VEC nói.