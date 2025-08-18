Hàng loạt dự án ngàn tỉ ở Đồng Nai đồng loạt khởi công dịp 19-8 18/08/2025 13:57

(PLO)- Theo kế hoạch, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 8 dự án ngàn tỉ sẽ khởi công, động thổ và khánh thành nhân dịp 19-8.

Ngày 18-8, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức họp để nghe các đơn vị báo cáo kế hoạch chuẩn bị lễ khởi công những dự án trọng điểm vào ngày 19-8, nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 8 dự án khởi công, động thổ và khánh thành với quy mô hơn 50.000 tỉ đồng. Các dự án đều đặc biệt quan trọng vì khi đưa vào khai thác sẽ kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực Đông Nam bộ.

Trong đó, có 6 dự án được khởi công xây dựng gồm: Dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai) theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có tổng chiều dài hơn 124 km - quy mô giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch là 6 làn xe với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỉ đồng.

Dự án nhà máy Thủy điện Trị An sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 19-8. Ảnh: AX.

Dự án nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án điện 3 trực tiếp quản lý với công suất lắp đặt 200 MW, tổng mức đầu tư là 3.965 tỉ đồng.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Đối với đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 TP.HCM sẽ mở rộng từ 4 làn xe lên 8 - 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành, đầu tư xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn. Dự án có tổng mức đầu tư 16.386 tỉ đồng.

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú do liên danh nhà đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Các đoạn nền đất yếu, cầu và đoạn dừng khẩn cấp sẽ được thi công theo quy mô hoàn chỉnh với bề rộng nền đường gần 25 m, tổng mức đầu tư gần 8.500 tỉ đồng.

Dự án khối giảng đường 2C, cơ sở Long Bình Tân do Trường Đại học Mở TP.HCM làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4 tại sân bay Long Thành do Công ty Cổ phần hàng không Vietjet làm chủ đầu tư



Khởi công xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4 tại sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Ngoài các dự án khởi công, một dự án sẽ được tổ chức động thổ dịp này là dự án xây dựng cầu Mã Đà, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Cầu có quy mô mặt cắt là 20,5 m với 4 làn xe cơ giới. Dự án có tổng mức đầu tư là 192 tỉ đồng.

Một dự án được khánh thành là dự án thành phần 1A, dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM. Dự án thành phần 1 có tổng chiều dài 8,75 km với điểm đầu kết nối với đường tỉnh lộ tại nút giao 25B (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối nối đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa phận TP.HCM).