Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai 14/08/2025 21:43

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực tế dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Chiều 14-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra thực tế dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại công trường thi công dự án, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã báo cáo với đoàn công tác của Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án.

Theo đó, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được triển khai xây dựng từ giữa năm 2022, dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến trong năm 2026. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trao đổi về tiến độ dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết đến nay, giá trị sản lượng dự án thành phần 1 đạt khoảng 46% so với giá trị hợp đồng đã ký. Công tác giải phóng mặt hiện không gặp khó khăn, vướng mắc. Do đó, tỉnh đã yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19-12-2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại công trường dự án, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, thời điểm này, thành công nhất của dự án là đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Do đó chủ đầu tư, các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ dự án. Tận dụng tối đa những thời điểm thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công.