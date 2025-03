Hình ảnh người dân Đồng Nai tích cực tháo dỡ nhà để nhường đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Để bàn giao mặt bằng thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua TP Biên Hòa) trong tháng 3 theo chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã thành lập 6 đoàn công tác nhằm tập trung tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ, di chuyển tài sản đi nơi khác.

Ghi nhận của PLO, 2 tuần qua, hàng trăm hộ dân nơi dự án đi qua đã ký cam kết bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai. Ngay sau khi cam kết, người dân đã tích cực tự tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng. Trong đó, đoạn 3 dài 19,5 km do Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư đã thi công đạt hơn 70%; đoạn 2 dài 18,2 km do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư thi công đạt gần 20%; đoạn còn lại dài 16 km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư thi công mới đạt gần 5%.