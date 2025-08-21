Đôi nam nữ bị một nhóm người bắt lên ô tô chở đi, ép đưa 27 triệu 21/08/2025 17:13

(PLO)- Đôi nam nữ bị nhóm 3 thanh niên ở TP Đà Nẵng bắt lên ô tô chở đi, ép đưa 27 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Sửu (28 tuổi), Hồ Văn Huy (26 tuổi, cùng ngụ xã Thăng An) và Nguyễn Phước Thọ (18 tuổi, ngụ xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) về tội bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Công an đọc lệnh bắt với 3 thanh niên về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Ảnh: CA

Trước đó, rạng sáng 11-8, Sửu, Huy và Thọ có hành vi khống chế, bắt ép anh HVN (24 tuổi, ngụ xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) và YN (16 tuổi, ngụ xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) lên xe ô tô, chở từ xã Thăng Bình đến xã Duy Nghĩa.

Tại đây, các đối tượng đã dùng vũ lực buộc anh N đưa số tiền 27 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục làm rõ.