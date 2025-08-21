Người dân khốn khổ bên Quốc lộ 14E 21/08/2025 07:15

(PLO)- Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đang triển khai thi công, do vướng mặt bằng nên nhiều đoạn dang dở, người dân khốn khổ với cảnh nắng bụi, mưa lầy.

Clip Quốc lộ 14E nắng bụi, mưa lầy, người dân khốn khổ.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E (trên địa bàn TP Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án 4 (Cục đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ xương sống trục dọc, kết nối Đông – Tây tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) và các tỉnh Tây nguyên (cũ).

Người dân than khổ

Dự kiến, dự án hoàn thiện trong năm 2025 đưa vào sử dụng. Dù vậy, khối lượng thực tế tại hiện trường rất khó đảm bảo tiến độ.

Cảnh ngổn ngang trên công trường dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E. Ảnh: TN

Ghi nhận của PV, trong thời gian triển khai thi công, những đợt mưa lớn kéo dài đã khiến công trường xuất hiện tình trạng sình lầy, gây cản trở, khó khăn cho người dân lưu thông.

Vào mùa nắng, nhiều vị trí chưa thảm nhựa, bụi bay mù mịt mỗi lần xe cộ đi qua làm người dân khốn khổ. Trên toàn tuyến, ổ gà, ổ voi chi chít, tình trạng ô tô, xe tải nối đuôi nhau qua vị trí đường xấu diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm…

Bà Võ Thị Út (ngụ thôn Bình Sơn Nam, xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) cho hay, dự án thi công dang dở khiến người dân sống hai bên đường rất vất vả. Ngay trước nhà bà đã từng xảy ra tai nạn, có người bị thương phải cấp cứu, rất may chưa có thiệt hại về người.

Người dân lo lắng không đảm bảo an toàn giao thông, nhất là dịp học sinh chuẩn bị vào năm học mới. Ảnh: TN

“Họ không làm, rất ảnh hưởng người dân. Trời mưa ngập nước, trời nắng thì bụi. Nhiều vị trí xe qua lại không được. Người dân kiến nghị biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa xong. Sắp tới bọn trẻ nhập học, để như vậy rất dễ tai nạn”, bà Út lo lắng.

Tương tự, ông Trần Thanh Tám (ngụ thôn Bình Sơn Nam) cho rằng dự án thi công ì ạch. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn chỉnh, khiến đơn vị thi công không thể triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ, đời sống người dân hai bên dự án.

“Tôi được biết là dự án vướng mặt bằng, nhưng không hiểu vì sao lại vướng? Hàng ngày tôi vẫn thấy người ta thi công. Cũng có khi bị người dân cản trở, họ phải đi làm chỗ khác. Chúng tôi mong muốn làm cho xong, đặc biệt vị trí trước nhà tôi gần trường học, sắp tới các em nhập học, nếu có xảy ra tai nạn thì rất đáng tiếc”, ông nói.

Cầu vượt đường sắt trên tuyến ngổn ngang, do vướng mặt bằng. Ảnh: TN

Bế tắc vì vướng mặt bằng, mưa nhiều

Quá trình triển khai thi công, tỉnh Quảng Nam cũ đã nhiều lần đôn đốc tiến độ, ra “tối hậu thư” yêu cầu các địa phương bàn giao mặt bằng. Dù vậy, đến nay mặt bằng dự án vẫn chưa đảm bảo.

Quốc lộ 14E đi qua địa bàn bảy xã của TP Đà Nẵng nhưng chỉ mới hai xã Khâm Đức và Phước Hiệp đã bàn giao toàn bộ mặt bằng. Trong khi đó, năm xã còn lại, gồm Đồng Dương, Thăng Bình, Hiệp Đức, Việt An vẫn đang còn vướng mặt bằng của hơn 100 hộ dân.

Đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành hạng mục đá dăm 60/71km, thảm nhựa 40/71km.

Ông Quế Hải Trung, Giám đốc điều hành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, cho hay các địa phương đã bàn giao 96% mặt bằng. Tuy nhiên trên thực tế, những vị trí chưa được bàn giao cũng ảnh hưởng tiến độ toàn dự án. Nhiều vị trí phải chừa lại do mặt bằng không liên tục.

Mật độ giao thông khá cao nên thường xuyên xảy ra ùn ứ trên tuyến. Ảnh: TN

Theo ông Trung, các nguyên nhân khác như thời tiết mưa nhiều, giá cả vật liệu leo thang cũng khiến dự án khó triển khai. Đơn vị thống kê từ đầu năm đến nay có hơn 110 ngày mưa, còn lại gần 80 ngày nắng nhưng không liên tục.

“Đặc biệt công trình chúng tôi đắp đất nhiều, mưa là không đắp được”, ông Trung thừa nhận.

Bên cạnh đó, ông Trung thông tin theo công bố giá cát của tỉnh Quảng Nam cũ 181.000 đồng/m3 nhưng nhà thầu mua đến 600.000 đồng/khối. Đá xây dựng tăng 40.000-50.000 đồng/m3 so với giá của tỉnh. Các nhà thầu làm rất vất vả, nhưng có khi khan hiếm, có thời điểm có tiền cũng không mua được.

Nhiều vị trí vừa thảm nhựa đã bong tróc. Ảnh: TN

Vị giám đốc khẳng định sẽ cố gắng hoàn thành tiến độ dự án. Dù vậy, đơn vị vẫn phụ thuộc vào mặt bằng địa phương bàn giao.

“Nếu địa phương bàn giao sớm thì chúng tôi nỗ lực, còn chậm nữa thì quả thực không dám chắc”, ông Trung nói.

Trước tình trạng chậm tiến độ, vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường đã kiểm tra thực tế tại dự án này. Ông yêu cầu chủ đầu tư, địa phương cùng bám địa bàn, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công.

“Tôi đề nghị chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tập trung nhân lực. Những đoạn đã có mặt bằng thì cho người và phương tiện thi công, đẩy nhanh tiến độ”, ông Trần Chí Cường nói và yêu cầu công tác thi công đảm bảo tốt, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hạn chế tác động đến người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường kiểm tra, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tại dự án. Ảnh: TN