Cơ sở sơ chế hoa chuối ở Đà Nẵng sử dụng hóa chất tẩy trắng 26/08/2025 12:47

(PLO)- Công an phát hiện một cơ sở chế biến thực phẩm ở TP Đà Nẵng sử dụng hoá chất tẩy trắng để chế biến hoa chuối.

Ngày 26-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Điện Bàn vừa phát hiện một cơ sở chế biến hoa chuối sử dụng hoá chất tẩy trắng.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác Công an phường Điện Bàn kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm tại khối phố 4.

Cơ sở do bà M làm chủ sử dụng hoá chất tẩy trắng chế biến thực phẩm hoa chuối. Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an phát hiện cơ sở này đang sơ chế hoa chuối có dấu hiệu sử dụng hóa chất tẩy trắng trước khi phân phối ra thị trường.

Chủ cơ sở là bà TTM (47 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã không xuất trình được Giấy đăng ký kinh doanh cũng như Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng chức năng thu giữ 1,41 kg bột màu trắng không nhãn mác mà bà M khai là chất Meta để tẩy trắng hoa chuối, ba chai dung dịch hóa chất cùng 7,4 kg hoa chuối đã qua xử lý bằng hóa chất.

Công an thu giữ hoa chuối đã ngâm với hoá chất. Ảnh: CA

Bước đầu, bà M thừa nhận đã dùng chất trên để ngâm hoa chuối ngay trong đêm.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng xác định hóa chất mà bà M sử dụng là Natri Metabisulfit – một loại phụ gia có thể được dùng trong thực phẩm nhưng nếu lạm dụng, vượt ngưỡng cho phép sẽ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện, Công an phường Điện Bàn đang tiếp tục trưng cầu giám định hàm lượng hóa chất trong số hoa chuối đã qua sơ chế để xử lý theo đúng quy định.