Bắt giữ 50 người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại An Giang 01/09/2025 10:58

(PLO)- Công an An Giang vừa triệt phá sòng bạc đá gà ăn thua bằng tiền, bắt giữ 50 người, thu giữ trên 87 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Sáng 1-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị phối hợp Công an phường Bình Đức triệt phá sòng bạc tại bãi đất trống thuộc khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 31-8, khi hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tổ công tác bất ngờ ập vào. Thấy lực lượng chức năng, các con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng lực lượng công an đã kịp thời chốt chặn, bắt giữ 50 người liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 11 con gà, một tấm kính, 14 cặp cựa sắt, một cân đồng hồ, 28 xe mô tô, hai xe đạp điện, 36 điện thoại di động và trên 87 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Công an lập biên bản đối với các con bạc tại tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền cùng tang vật tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đưa những người trong vụ đá gà ăn thua bằng tiền về trụ sở làm việc. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, sòng bạc này mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Công an phường Bình Đức củng cố hồ sơ, truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.