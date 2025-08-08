Phá trường gà quy mô lớn, bắt tại chỗ 51 con bạc 08/08/2025 14:39

(PLO)- Công an Tây Ninh triệt phá một trường gà quy mô lớn, có 51 người tham gia, thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 8-8, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra làm rõ vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc có nhiều người tham gia.

Công an phát hiện trường gà quy mô lớn có 51 người tham gia. Ảnh: CA

Trước đó, trưa ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh) bất ngờ đột kích một căn nhà thuộc ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, do Trần Anh Minh (50 tuổi) làm chủ.

15 con gà đá tại trường gà quy mô lớn bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang hàng chục người đang tham gia đá gà ăn tiền. Phát hiện công an, các con bạc vứt tang vật và tìm cách tẩu thoát nhưng đều bị lực lượng chức năng chốt chặn, khống chế.

Qua kiểm tra, công an bắt giữ 51 người, thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 43 xe máy, 1 ô tô, 10 cặp cựa gà, 1 cân điện tử, 120 cuộn băng keo, hàng chục ghế nhựa và 15 con gà đá.

Theo cơ quan điều tra, đây là tụ điểm đá gà có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, thu hút đông đảo con bạc tham gia. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, phân loại vai trò của từng người, xác định người tổ chức, cách thức ăn chia để xử lý theo quy định.