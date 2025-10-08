314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn đã được truy tìm đủ, tạm giữ 14 người để điều tra 08/10/2025 13:48

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 14 người để điều tra, trong đó, có 9 người bị điều tra hành vi gây rối trật tự cộng cộng và 5 người bị điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trưa 9-10, liên quan vụ 314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Công an tỉnh An Giang cho biết đến sáng cùng ngày tất cả các học viên đã được vận động và truy tìm đầy đủ, đưa về cơ sở.

Công an tỉnh An Giang cũng cho hay qua lấy lời khai các học viên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ 14 người để điều tra về các hành vi gây rối trật tự cộng cộng và chống người thi hành công vụ.

Công an tỉnh An Giang đã vận động và truy tìm đầy đủ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ảnh: CAAG

“Hiện Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ sớm xử lý những người có hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh” - Công an tỉnh An Giang thông tin thêm.

Như PLO thông tin, trưa 5-10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (thuộc ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối.

Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài, với tổng số 314 học viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc và một Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp xuống hiện trường. Đồng thời, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, bố trí lực lượng bảo đảm duy trì ổn định an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện và tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn trở lại Cơ sở.