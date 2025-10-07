Vụ 314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn: Công an đã tạm giữ 9 người để điều tra 07/10/2025 12:32

(PLO)- Tính đến nay, đã có 292/314 học viên cai nghiện ma túy trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trở lại cơ sở. Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 9 người để điều tra.

Ngày 7-10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã có 292/314 học viên cai nghiện ma túy trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 được đưa trở lại cơ sở.

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ chín người liên quan để phục vụ công tác điều tra; đây là những cá nhân được xác định là đã cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tính đến ngày 7-10, đã có 292/314 học viên cai nghiện ma túy trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trở lại cơ sở. Ảnh: CAAG

Hiện, Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục bố trí lực lượng rà soát, xác minh, thu thập thông tin liên quan, tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm rõ vụ việc. Cạnh đó, tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời, phối hợp với Công an các tỉnh, TP để truy tìm, vận động số học viên còn lẩn trốn.

Như PLO thông tin trưa 5-10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (thuộc ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang), không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối.

Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài, với tổng số 314 học viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc và một Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp xuống hiện trường. Đồng thời, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, bố trí lực lượng bảo đảm duy trì ổn định an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện và tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn trở lại Cơ sở.