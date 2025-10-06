Thông tin mới vụ hơn 300 học viên cai nghiện ma tuý ở An Giang bỏ trốn 06/10/2025 11:29

(PLO)- Đến sáng 6-10 đã có 252/314 học viên cai nghiện ma tuý trốn khỏi cơ sở ở tỉnh An Giang trước đó trở về. Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương truy tìm những người còn lại.

Đến sáng 6-10, Công an tỉnh An Giang vẫn đang khẩn trương truy tìm số học viên còn bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2, đồng thời vận động người dân phối hợp đưa các học viên trở lại cơ sở.

Trước đó, khoảng 12 giờ 48 phút ngày 5-10, một số học viên tại cơ sở không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối. Lợi dụng tình hình, một nhóm học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người phá rào bỏ trốn ra ngoài, với tổng số 314 học viên.

Các học viên cai nghiện ma tuý bỏ trốn được tìm thấy để đưa về cơ sở cai nghiện

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, truy tìm và vận động học viên quay lại.

Đến 8 giờ sáng 6-10, đã có 252/314 học viên trở về cơ sở.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục rà soát, tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện, phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không bao che, chứa chấp, đồng thời kịp thời tố giác khi phát hiện các học viên bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp xuống hiện trường. Đồng thời, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, bố trí lực lượng bảo đảm duy trì ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện và tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn trở lại.

Cùng với đó, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, chứa chấp; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển không nhận chở thuê, tiếp tay và tố giác khi phát hiện số học viên bỏ trốn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng Công an 102 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh ra quân tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt số học viên đã bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Công an tỉnh An Giang yêu cầu nếu phát hiện người nghi vấn, phải tập trung kiểm tra, làm rõ nhân thân, lai lịch để có biện pháp xử lý theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Phòng PC04 rà soát ngay số học viên đã bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, để tập trung phối hợp các đơn vị trực thuộc và Công an 102 xã, phường, đặc khu truy bắt.