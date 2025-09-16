Uống nhầm thuốc cai nghiện, cụ bà liệt hoàn toàn cơ hô hấp 16/09/2025 11:59

(PLO)- Cụ bà 80 tuổi uống nhầm chai nước ngọt có chứa thuốc cai nghiện, dẫn đến hôn mê sâu, suy hô hấp nghiêm trọng.

Ngày 16-9, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận một cụ bà, sinh năm 1945, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ như đầu kim, suy hô hấp nghiêm trọng.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ê-kip cấp cứu lập tức đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở cho người bệnh.

Sau những can thiệp khẩn trương, bệnh nhân dần tỉnh lại. Tuy nhiên, một biến chứng khó lường xảy ra: Cơ hô hấp của bệnh nhân hoàn toàn liệt, đồng nghĩa với việc bệnh nhân phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Cụ bà 80 tuổi uống nhầm chai nước ngọt có chứa thuốc cai nghiện, dẫn đến hôn mê sâu, suy hô hấp nghiêm trọng. Ảnh: BVCC

Một cuộc điều tra y khoa với sự phối hợp liên chuyên khoa được tiến hành sau đó. Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy bệnh nhân âm tính với heroin, morphin, benzodiazepine. Kết quả chụp MRI sọ não, cổ, ngực cũng không phát hiện tổn thương, loại trừ chèn ép.

Khả năng về nhược cơ hô hấp và các bệnh thần kinh cơ hiếm gặp cũng bị loại trừ.

Các bác sĩ tiếp tục truy tìm nguyên nhân theo hướng ngộ độc ức chế trung tâm hô hấp. Tuy nhiên, các giả thuyết đều rơi vào bế tắc, cho đến khi một chi tiết được hé lộ: Trước đó, bệnh nhân đã uống một chai nước ngọt.

Ngay lập tức, mẫu nước ngọt được gửi đến Viện Pháp y quốc gia. Kết quả cho thấy chai nước ấy chứa methadone - thuốc cai nghiện của người cháu trong gia đình.

Đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết methadone không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy, nên không được phát hiện ở các xét nghiệm ban đầu. Liều lượng duy trì an toàn với người trẻ lại trở thành liều độc chí mạng với cơ thể suy yếu của một người cao tuổi, gây suy hô hấp và liệt cơ hô hấp nghiêm trọng.

Sau khi xác định được nguyên nhân gây bệnh, quá trình điều trị đã thuận lợi hơn, bệnh nhân dần thoát khỏi tình trạng nguy kịch.