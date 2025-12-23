Cháy chợ Xanh ở Hà Nội, nhiều hộ dân phải sơ tán 23/12/2025 07:41

(PLO)- Rạng sáng hôm nay, một vụ cháy lớn bùng phát tại chợ Xanh khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi và các hộ dân xung quanh phải sơ tán khẩn cấp.

Hình ảnh cháy chợ Xanh nhìn từ trên cao. Video: CÔNG THÀNH

Khoảng 4h sáng 23-12, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại chợ Xanh Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều gian hàng bên trong chợ, tạo thành cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng gồm Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 12, số 13 và Phân đội số 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa cháy chợ Xanh. Ảnh: CÔNG THÀNH.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động thêm 2 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện và trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.

Khi lực lượng tiếp cận, đám cháy đã phát triển lớn với nhiều nguyên liệu dễ cháy, sinh nhiều khói độc và có nguy cơ lan nhanh sang các ki ốt, nhà dân xung quanh. Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo khai thác nguồn nước, triển khai nhiều mũi tấn công chống cháy lan và tiếp cận gốc lửa.

Chính quyền địa phương cũng huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận. Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở thực hiện phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ chữa cháy.

Đến khoảng 4 giờ 57 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Đến 5 giờ 14, hỏa hoạn cơ bản được dập tắt. Các tổ công tác tiếp tục triển khai dập tàn và làm mát cấu kiện để phòng ngừa cháy bùng phát trở lại.

Hiện trường vụ cháy

Vụ chữa cháy kịp thời đã bảo vệ được hàng trăm mét vuông ki ốt chợ và hàng chục nhà dân xung quanh. Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Người dân cho biết trong quá trình cháy chợ Xanh, họ có nghe những tiếng nổ.

Lực lượng Công an phường Định Công và Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng đến đến hiện trường, triển khai nhiều mũi khống chế đám cháy.

Đến gần 7h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên bên trong chợ lửa vẫn âm ỉ. Lực lượng chức năng tiếp tục phá dỡ các gian hàng còn cháy và phun nước nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Bà Ng. Thi M., người dân sống cạnh chợ Định Công cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h sáng, bắt nguồn từ khu vực giữa chợ. “Khi phát hiện đám cháy bùng phát, chúng tôi lập tức báo cho lực lượng chức năng đến dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan rất nhanh, chỉ trong vài phút đã cháy sang nhiều gian hàng”, bà M. kể lại.

Chợ Xanh có diện tích khoảng 2.800 m² với hơn 100 ki ốt kinh doanh. Thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê.