Cháy nhà 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang 15/11/2025 06:38

(PLO)- Vụ cháy xảy ra tại một căn nhà bốn tầng gần chợ Đầm Nha Trang, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 15-11, đại diện phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy ở ngôi nhà bốn tầng trên đường Nguyễn Thái Học.

Vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ ngày 15-11. Ảnh: AB

Vụ cháy khiến một người bị thương, nhiều tài sản trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ cùng ngày. Lúc này, người dân thấy ngôi nhà bốn tầng bốc khói nên hô hoán, gọi cơ quan chức năng.

Chỉ ít phút sau, lửa lan nhanh từ tầng hai ngôi nhà, khói bốc cao hàng chục mét.

Theo một số nhân chứng, họ thấy người chạy ra từ ngôi nhà đang bốc cháy.

Đám cháy đã được dập tắt, một người bị thương. Ảnh: AB

Chỉ huy Công an phường Nha Trang xác nhận, có một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đến 6 giờ, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.