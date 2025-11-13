Ô tô chở thư báo bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang 13/11/2025 21:35

(PLO)- Ô tô tải chở thư báo trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang bất ngờ bốc cháy.

Ngày 13-11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa chữa cháy một vụ xe tải trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Xe ô tô tải bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh AB

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, ô tô tải biển số TP.HCM do tài xế NNT (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm lái, chạy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, theo hướng Nam Bắc.

Khi đến đoạn qua xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, tài xế phát hiện xe bốc khói từ thùng xe, nên tấp vào lề. Ít phút sau, lửa bao trùm toàn bộ xe.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, tuy nhiên phần lớn hàng hóa, gồm thư, báo, tài liệu in ấn bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.