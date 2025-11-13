Bi bắt vì trữ hơn 500 kg thuốc nổ, 1.522 kíp nổ 13/11/2025 13:53

(PLO)- Nhiều lực gồm biên phòng, công an phối hợp chặn bắt người phụ nữ ở Khánh Hòa đang tàng trữ hơn 540 kg thuốc nổ, 1.522 kíp nổ và dây cháy chậm.

Ngày 12-11, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Thị Lê (57 tuổi, ngụ phường Đông Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Hồng Son (53 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk) để điều tra về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Bị can Trần Hồng Son và Hứa Thị Lê. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 40 ngày 3-11, Hứa Thị Lê chạy xe máy từ mợt quán cơm ở xã Bắc Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà, về nhà tại tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Đông Ninh Hoà.

Khi đến khu vực ngã ba tỉnh lộ ĐT652B đoạn qua phường Đông Ninh Hòa thì bị tổ công tác của Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà, Đồn Biên phòng Ninh Phước, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh và Công an phường Đông Ninh Hòa dừng phương tiện kiểm tra.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy của Lê chở 36 kg thuốc nổ, 48 m dây cháy chậm.

Khám xét nơi ở của Hứa Thị Lê, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng hơn 509 kg thuốc nổ, 207 m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ.

Tại cơ quan công an, Lê khai mua số vật liệu nổ trên về cất giấu để bán lại kiếm lời.

Trong quá trình thực hiện, Lê đã yêu cầu Trần Hồng Son giúp vận chuyển và cất giấu các vật liệu nổ này.