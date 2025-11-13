Cảnh sát khám xét thẩm mỹ viện Mailisa ở Nha Trang và Cần Thơ 13/11/2025 11:41

(PLO)- Nhiều cảnh sát khám xét cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Sáng 13-11, nhiều cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở địa chỉ 69/1 Tô Hiến Thành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ghi nhận của PV, bên ngoài nhiều xe biển xanh cùng cảnh sát cơ động đứng bảo vệ. Bên trong lực lượng công an khám xét các phòng của thẩm mỹ viện Mailisa.

Cảnh sát có mặt trước thẩm mỹ viện Mailisa ở đường Tô Hiến Thành. Ảnh: XH

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem ở vòng ngoài, khiến một đoạn đường Tô Hiến Thành ùn ứ cục bộ.

Cùng ngày, cảnh sát nhiều địa phương cũng đồng loạt khám xét cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, TP.HCM...

+ Cùng ngày, tại thẩm mỹ viện Mailisa (góc đường số 67 Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng có xuất hiện công an và cảnh sát cơ động.

Theo ghi nhận của phóng viên đến trưa cùng ngày trước cửa thẩm mỹ viện có mặt của lực lượng cảnh sát cơ động và công an.

Công an và cảnh sát cơ động xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa (TP Cần Thơ)

Thẩm mỹ viện (TMV) Mailisa Cần Thơ là chi nhánh thứ 13 được khai trương vào năm 2021.