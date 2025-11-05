Cháy chợ trong đêm ở Gia Lai, tiểu thương hoảng loạn nhìn tài sản bị thiêu rụi 05/11/2025 07:26

(PLO)- Trong đêm, chợ Bình Dương ở tỉnh Gia Lai cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ, nhiều sạp hàng bị lửa thiêu rụi.

Sáng 5-11, ông Phan Xuân Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai, xác nhận chợ Bình Dương tại địa phương này cháy lớn trong đêm qua, nhiều kiốt bị lửa thiêu rụi.

Chợ Bình Dương xảy ra cháy lớn trong đêm. Ảnh: HL

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 4-11, chợ Bình Dương phát cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều sạp hàng, ki-ốt. Đám cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, nghi cháy nổ bình ga.

Nhiều tiểu thương hoảng loạn, lo lắng nhìn tài sản bị thiêu rụi. Một số tiểu thương tìm cách dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn nên không thể tiếp cận hiện trường.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai, điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến dập lửa.

Vụ cháy lớn khiến nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi.

Đến khoảng 2 giờ ngày 5-11, đám cháy mới được dập tắt.

Theo lãnh đạo xã Bình Dương, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.