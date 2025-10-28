​Vì sao 5 mẫu xe bị chê tơi tả này vẫn liên tục 'cháy hàng'? 28/10/2025 12:29

(PLO)- Từ những thiết kế gây chia rẽ đến các quyết định kỹ thuật gây bàn tán, một số mẫu xe đã tạo ra làn sóng dư luận trái chiều, song vẫn đạt được doanh số bán hàng đáng kinh ngạc.

Đây là những mẫu xe được cả giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng đại chúng quan tâm sâu sắc. Dưới đây là 5 mẫu xe được bàn tán nhiều nhất, bất chấp mọi ồn ào, vẫn tiếp tục bán chạy.

GMC hummer EV. Ảnh: AI.



GMC hummer EV

Mẫu xe này nặng gần 4.200 kg, chiếc xe tải điện này bị giới phê bình chỉ trích là thiếu tinh tế và tạo ra nghịch lý môi trường vì tiêu tốn quá nhiều tài nguyên chế tạo, đồng thời gây rủi ro an toàn cho người đi bộ do khối lượng lớn. Đối với nhiều người, nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một chiếc xe điện nên có.

Tuy nhiên, đối với người hâm mộ, đó chính là sức hấp dẫn cốt lõi. Hummer EV ấn tượng, phô trương sức mạnh với chế độ CrabWalk độc đáo, hệ thống treo khí nén thích ứng và phần cứng off-road hàng đầu. Nó không chỉ là phương tiện mà là một trải nghiệm kỹ thuật tái sinh cho kỷ nguyên điện hóa.

Thực tế, mọi suất phân phối Hummer EV đều bán hết chỉ trong vài giờ, chứng minh sự tranh cãi không thể lấn át được sức hút. Hummer EV mang đến sự hòa quyện độc đáo giữa khả năng vận hành và biểu tượng cá tính; không khiêm tốn, nhưng chắc chắn là đáng khao khát.

Jeep wrangler

Ít có chiếc xe nào dễ nhận biết và gây tranh cãi như Jeep Wrangler. Một mặt, nó là biểu tượng sống của tự do và phiêu lưu. Mặt khác, nó là một chuỗi thỏa hiệp kỹ thuật: tiêu thụ nhiên liệu kém, điểm an toàn va chạm gây ngờ vực và trải nghiệm vận hành xóc nảy. Đối với những người chỉ trích, Wrangler là một di tích không chịu cải tiến. Đối với những người trung thành, đó chính xác là giá trị cốt lõi.

Bất chấp những thiếu sót, Wrangler vẫn là một trong những chiếc SUV bán chạy nhất. Thiết kế vượt thời gian, khả năng off-road vượt trội và cá tính không thể nhầm lẫn là những yếu tố then chốt. Việc cửa, mui xe có thể tháo rời, kính chắn gió gập xuống, mang lại vẻ ngoài chân thực mà hầu hết các mẫu SUV hiện đại đều thiếu.

Những khuyết điểm của Wrangler là một phần tạo nên sức hút, khiến nó trở thành một trong số ít những chiếc xe mà sự tranh cãi lại nuôi dưỡng lòng trung thành.

Tesla model Y. Ảnh: AI.

Tesla model Y

Tesla Model Y là một trong những mẫu xe gây tranh cãi nhất hiện nay. Các vấn đề xoay quanh hệ thống lái tự động (Autopilot và Full Self Driving) đã bị công chúng chỉ trích vì lo ngại về an toàn. Trong khi đó, sự thiếu nhất quán về chất lượng chế tạo đã trở thành chuyện thường ngày. Thêm vào đó là hình ảnh gây tranh cãi của CEO Elon Musk, Model Y tạo ra sự tranh cãi ngay cả trước khi lăn bánh.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, Model Y vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng doanh số toàn cầu. Công thức của nó đơn giản nhưng mạnh mẽ: phạm vi hoạt động xa, khả năng tăng tốc bùng nổ và khả năng tiếp cận mạng lưới Supercharger vô song. Khó có mẫu xe nào vượt qua được tính thực dụng và hiệu suất mà nó mang lại.

Model Y là minh chứng cho thấy trong kỷ nguyên xe điện, công nghệ và cơ sở hạ tầng có thể bán xe nhanh hơn tốc độ mà dư luận có thể làm chậm lại.

Ford bronco

Những tranh cãi về độ tin cậy, hàng loạt các vụ thu hồi xe và việc liên tục bị so sánh với Jeep Wrangler đã phủ bóng đen lên sự ra mắt. Việc đại lý đẩy giá vượt xa giá bán lẻ đề xuất khiến Bronco dễ dàng trở thành câu chuyện về lời hứa bị phóng đại. Tuy nhiên, mẫu xe địa hình được tái thiết kế của Ford vẫn tiếp tục bán rất chạy.

Lý do là Bronco đã xây dựng nên bản sắc riêng. Nó làm sống lại một thương hiệu được yêu mến với thiết kế nắm bắt được tinh hoa phiêu lưu đồng thời bổ sung sự tiện nghi hiện đại. Khả năng off-road đáng nể, từ hệ thống dẫn động 4times4 tiên tiến đến các chế độ kiểm soát địa hình, là chìa khóa.

Cộng đồng người sở hữu Bronco chính là động lực thực sự, họ coi Bronco không phải là một món hàng mà là một dự án đam mê.

Toyota prius. Ảnh: AI.

Toyota prius

Mẫu xe có thiết kế hình nêm từng định hình phong cách eco-chic suốt hai thập kỷ đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc hybrid thanh lịch, gầm thấp với tỷ lệ thể thao và kiểu dáng mạnh mẽ. Đối với một số người hâm mộ lâu năm, điều đó thật dị giáo. Giới phê bình gọi đó là một cuộc khủng hoảng bản sắc.

Mẫu xe Prius mới mang đến những gì tốt nhất của cả hai thế giới: kiểu dáng táo bạo, hiệu suất vượt trội và mức tiêu thụ nhiên liệu hàng đầu. Chiếc xe không còn chỉ dành cho người muốn tiết kiệm nhiên liệu; mà giờ đây đã trở thành một mẫu xe hấp dẫn cả những người đam mê.

Doanh số bán hàng chứng minh việc thiết kế lại là một bước đi đúng đắn. Prius một lần nữa trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Toyota, thu hút cả khách hàng mới. Prius đã phát triển vượt bậc, chứng minh rằng ngay cả một chiếc xe hybrid từng bị chê bai cũng có thể thu hút sự chú ý và bán chạy.