10 mẫu xe Toyota định hình lịch sử và thay đổi ngành công nghiệp 21/10/2025 08:09

Toyota FJ40 Land Cruiser (1960)

Mẫu xe Toyota này đặt nền móng cho danh tiếng về độ bền bỉ và khả năng vượt địa hình của dòng Land Cruiser. FJ40 là mẫu xe xuất khẩu hàng loạt thành công đầu tiên của Toyota và Nhật Bản. Với khả năng vận hành mạnh mẽ, FJ40 đã giới thiệu thương hiệu Toyota ra toàn cầu, khởi đầu cho dòng Land Cruiser đạt doanh số hơn 10 triệu chiếc.

Toyota 2000GT (1967)

Ra mắt vào năm 1967, 2000GT là mẫu coupe thể thao hiếm hoi, được xem là "chén thánh" của dòng xe JDM (thị trường nội địa Nhật Bản). Dù được sản xuất với số lượng cực kỳ hạn chế, kiểu dáng đẹp mắt và động cơ được Yamaha tinh chỉnh đã thay đổi nhận thức toàn cầu về khả năng chế tạo xe hiệu suất cao của Toyota, tạo tiền đề cho các biểu tượng tốc độ sau này.

Toyota Corolla (1969)

Qua nhiều thế hệ và biến thể (sedan, hatchback, wagon, crossover),mãu xe Toyota này luôn đáp ứng nhu cầu thiết yếu của thị trường toàn cầu. Đây là lý do mẫu xe này trở thành thương hiệu xe hơi bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 50 triệu chiếc đã được giao.

Toyota Camry (1983)

Camry là mẫu sedan cỡ trung quan trọng thứ hai của Toyota, nổi bật nhờ chất lượng, không gian rộng rãi và mức giá phải chăng. Mặc dù không tập trung vào sự hào nhoáng, mẫu xe Toyota này đã tạo ra sự thống trị tuyệt đối trong phân khúc sedan cỡ trung tại nhiều thị trường, gián tiếp góp phần vào xu hướng các nhà sản xuất khác chuyển hướng sang phân khúc SUV.

Lexus LS 400 (1990)

LS 400 là mẫu sedan chủ lực, đánh dấu sự ra đời của thương hiệu hạng sang Lexus. Mẫu xe Toyota này không chỉ đáp ứng mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới trong phân khúc xe sedan cỡ lớn nhờ các yếu tố: vận hành êm ái, cabin yên tĩnh, thoải mái vượt trội và hiệu suất cao. Đặc biệt, độ bền và độ tin cậy vượt trội của LS 400 được xem là đỉnh cao trong cam kết chất lượng của Toyota.

Toyota Mk4 Supra (1994)

Mk4 Supra là phiên bản được xem là đỉnh cao của dòng Supra và là biểu tượng xe độ nổi tiếng nhất thập niên 1990 của Nhật Bản, đặc biệt được biết đến qua loạt phim Fast & Furious. Động cơ 2JZ-GTE (6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép 3.0 lít) nổi tiếng về độ tin cậy và khả năng tùy chỉnh công suất cực cao. Thiết kế thể thao độc đáo với cánh gió sau đặc trưng đã tạo nên dấu ấn không thể thay thế.

Toyota Tacoma (1995)

Năm 1995, Toyota ra mắt Tacoma, tập trung vào sự thoải mái cho người lái, đồng thời vẫn giữ vững sức hấp dẫn đối với khách hàng yêu thích phong cách sống và off-road. Độ tin cậy vượt trội của Tacoma đã biến nó thành một trong những hiện tượng bán hàng lớn nhất trên thị trường, giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải cỡ trung.

Toyota RAV4 (1996)

Khi ra mắt, RAV4 (Recreational Active Vehicle With 4-Wheel-Drive) là một mẫu xe Toyota tiên phong, đặt nền móng cho sự phát triển của phân khúc crossover nhỏ gọn phổ biến ngày nay. RAV4 đáp ứng nhu cầu thị trường về một phương tiện đa dụng, tiết kiệm nhiên liệu và tiện lợi. Mẫu xe Toyota này luôn là một trong những xe du lịch bán chạy nhất tại nhiều quốc gia, chứng minh tầm nhìn chiến lược của Toyota.

Lexus RX 300 (1998)

Mặc dù không phải là mẫu SUV hạng sang đầu tiên, Lexus RX 300 đã trở thành thương hiệu tiên phong và thành công rực rỡ trong phân khúc crossover hạng sang. RX 300 là sự kết hợp tối ưu giữa khả năng vận hành, xử lý linh hoạt, sự sang trọng và tiện nghi. Mẫu xe Toyota này đã mở ra một phân khúc bán chạy quan trọng cho ngành công nghiệp ô tô và duy trì vị thế tiêu chuẩn vàng cho đến ngày nay.

Toyota Prius (2001)

Prius là mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt thành công đầu tiên trên thế giới. Sự ra đời của Prius đã định hình lại nhận thức về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời chứng minh rằng hệ thống truyền động hybrid có tính khả thi và độ tin cậy cao.

Ngày nay, dòng xe hybrid của Toyota vô cùng đa dạng, với các mẫu xe bán chạy như RAV4 và các dòng xe khung gầm (Tundra, Land Cruiser, Tacoma) đều đã tích hợp hệ thống truyền động hybrid.