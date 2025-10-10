Người tiêu dùng thường mua được ô tô Toyota giá rẻ khi mua mới 10/10/2025 12:15

Hãng ô tô Toyota đã xây dựng và phát triển một hoạt động kinh doanh dịch vụ và hậu mãi sinh lời, giúp duy trì 150 triệu chiếc xe của hãng trên toàn cầu hoạt động ổn định. Mảng kinh doanh này cũng là nguồn lợi nhuận lớn nhất của công ty.

Hãng ô tô Toyota cho biết, các hoạt động sau bán hàng đang tăng trưởng ổn định, vượt qua lợi nhuận hoạt động từ việc bán xe mới trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, sau khi lần đầu tiên đạt 2.000 tỉ Yên (tương đương 13,3 tỉ USD) trong năm trước.

Hoạt động sau bán hàng giúp duy trì hàng triệu chiếc ô tô Toyota hoạt động tốt Với mức tăng trưởng lợi nhuận hoạt động trung bình hàng năm là 150 tỉ Yên, đà phát triển của mảng này là không thể bỏ qua với Hãng ô tô Toyota.

Mạng lưới đại lý và phòng trưng bày toàn cầu của Toyota là một trong những thế mạnh lớn nhất của công ty.

Phụ tùng thay thế chiếm hơn một nửa thu nhập của bộ phận mới, bao gồm việc cung cấp mọi thứ từ bộ lọc gió, cần gạt nước kính chắn gió đến đèn pha.

Điều này có ý nghĩa càng bán được nhiều xe, hãng ô tô Toyota càng có lợi nhuận lớn từ dịch vụ sau bán hàng.

Hãng ô tô Toyota đã bán được 10,8 triệu xe vào năm 2024, giảm nhẹ so với năm trước nhưng vẫn đủ để vượt qua Volkswagen AG và giữ vững danh hiệu nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới trong năm thứ năm liên tiếp.

Hãng thậm chí còn bắt đầu giành lại thị phần ở Trung Quốc, nơi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã mất dần lợi thế trước sự cạnh tranh quyết liệt của xe điện tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.