Một nước vừa yêu cầu người dân chạy ô tô điện phải đóng thuế này mỗi năm 09/10/2025 16:05

(PLO)-Thuế đường bộ cho ô tô điện sẽ được thu mỗi năm.

Chính quyền vùng Flanders (Bỉ) vừa yêu cầu bất kỳ người dân đăng ký ô tô điện từ ngày 1-1-2026 sẽ phải đóng thuế đường bộ.

Việc miễn thuế đường bộ ban đầu nhằm mục đích hỗ trợ cho giao thông xanh hơn, nhưng chính sách này cũng khiến chính quyền vùng Flanders (Bỉ) tiêu tốn một khoản ngân sách lớn.

Với chính sách mới, người dân mua hoặc trở thành chủ sở hữu ô tô điện tại Flanders và muốn lái xe trên đường sẽ phải đóng một loại thuế đăng ký một lần, gọi là BIV (thuế đăng ký xe).

Ngoài ra, chủ sở hữu xe cũng sẽ phải đóng thuế đường bộ hàng năm (JVB). Loại thuế này được tính toán dựa trên các đặc điểm của xe, như công suất xe, thời gian sản xuất.