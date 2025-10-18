Toyota xây nhà máy điện mặt trời khổng lồ để làm gì? 18/10/2025 10:42

Đây là cột mốc quan trọng trong sứ mệnh giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy năng lượng tái tạo của tập đoàn.

Mới đây, Toyota khởi động dự án điện năng lượng mặt trời tại Georgetown, Kentucky (Toyota Kentucky), rộng gần 30 mẫu Anh. Ảnh: Toyota.



Hệ thống này dự kiến sản xuất khoảng 15 triệu kilowatt-giờ điện sạch mỗi năm, đủ cung cấp điện cho khoảng 1.400 hộ gia đình. Nguồn điện năng lượng mặt trời này sẽ bù đắp đáng kể nhu cầu điện của nhà máy, cắt giảm lượng khí thải carbon. Dự án này một lần nữa khẳng định cam kết sâu sắc của Toyota Kentucky - cơ sở sản xuất lớn nhất thế giới của hãng - đối với đổi mới và sản xuất bền vững.

Ông Chad Miller, Phó Chủ tịch sản xuất tại Toyota Kentucky, nhấn mạnh dự án điện năng lượng mặt trời này thể hiện trách nhiệm công dân và tính bền vững lâu dài của Toyota. Theo ông trọng tâm của công ty là định hình một tương lai sạch hơn và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Sáng kiến ​​này nằm trong khuôn khổ Thách thức môi trường 2050 của Toyota - lộ trình toàn cầu nhằm đạt được mức trung hòa carbon trong mọi hoạt động vào năm 2035 và trong suốt vòng đời của xe vào năm 2050.

Thách thức 2050 còn tập trung vào các lĩnh vực khác như bảo tồn nước, thúc đẩy tính tuần hoàn và bảo vệ đa dạng sinh học, không chỉ giới hạn ở việc giảm thiểu carbon.

Bà Ebonye Allen, Giám đốc kỹ thuật môi trường tại Toyota, khẳng định tính bền vững đã được lồng ghép vào văn hóa công ty. Bà giải thích: "Đây là sự tái khẳng định cam kết của chúng tôi với cộng đồng và môi trường. Tính bền vững không phải là một ý tưởng chợt đến, mà là một phần bản chất của chúng tôi”.

Với gần 10.000 thành viên, Toyota Kentucky giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới sản xuất của tập đoàn và cộng đồng địa phương. Nhà máy điện năng lượng mặt trời hiện đang lắp ráp các dòng xe phổ biến. Quan trọng hơn, vào năm 2026, Toyota Kentucky dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất xe điện (Battery Electric Vehicle - BEV) đầu tiên của Toyota được lắp ráp tại Hoa Kỳ, củng cố vai trò then chốt của cơ sở này trong tương lai điện khí hóa của hãng.

Khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo này thể hiện cam kết rộng lớn hơn của Toyota đối với sự tiến bộ và sản xuất bền vững. Bằng cách tích hợp tính bền vững vào mọi cấp độ hoạt động, Toyota tiếp tục dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế sạch hơn. Dự án điện năng lượng mặt trời tại Georgetown sẽ là hình mẫu, kết hợp giữa đổi mới, trách nhiệm môi trường và hợp tác cộng đồng.