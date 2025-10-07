Mẫu xe Toyota nào sẽ 'làm trùm' phân khúc xe đô thị năm 2026? 07/10/2025 09:34

(PLO)- Năm 2026, dòng sản phẩm của Toyota tiếp tục phục vụ những người lái coi trọng kích thước xe nhỏ gọn mà vẫn đảm bảo tính thực dụng, hiệu quả và trải nghiệm lái.

Dưới đây là 5 mẫu xe nhỏ nhất của Toyota, mang lại sự cân bằng giữa giá cả phải chăng, công nghệ và niềm vui trong một kích thước dễ tiếp cận.

Đây là chiếc xe nhỏ gọn và thú vị của Toyota, dành cho người mua muốn sự tiện dụng tối đa trong kích thước nhỏ mà không phải đánh đổi phong cách. Ảnh: Topspeed.

Toyota Corolla Hatchback

Đây là chiếc xe nhỏ gọn và thú vị của Toyota, dành cho người mua muốn sự tiện dụng tối đa trong kích thước nhỏ mà không phải đánh đổi phong cách. Năm 2026, mẫu xe nhỏ gọn này vẫn là một phiên bản riêng biệt trong gia đình Corolla, được nâng cấp với các tính năng tiêu chuẩn mới và phiên bản FX nhằm tối ưu hóa thông số kỹ thuật.

Đặc điểm nổi bật: Kích thước ngoại thất gọn gàng: chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở nhỏ gọn giúp việc đỗ xe trong đô thị dễ dàng và khả năng vận hành linh hoạt.

Không gian: Khoang hành lý phía sau nhỏ, nhưng khi gập hàng ghế sau lại, không gian trở nên ấn tượng, đủ chỗ cho đồ dùng cuối tuần hoặc đồ tạp hóa.

Vận hành: Xe cân bằng tốt giữa sự thoải mái và sức sống; hệ thống treo được tinh chỉnh giúp thân xe ổn định, trong khi tay lái mang lại cảm giác lái chính xác. Mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí vận hành vẫn cạnh tranh, đi kèm công nghệ Toyota Safety Sense tiêu chuẩn.

Toyota Corolla Sedan

Toyota Corolla sedan tiếp tục là mẫu xe nhỏ gọn tiêu biểu trong dòng sản phẩm Toyota 2026, được cập nhật với nâng cấp công nghệ nội thất và tùy chọn đồng hồ kỹ thuật số mới trên các phiên bản cao cấp. Mẫu sedan này vẫn là một trong những chiếc xe phổ thông nhỏ nhất của Toyota.

Đặc điểm nổi bật: Corolla sedan có phần đuôi xe dài hơn và không gian cốp rộng hơn so với bản hatchback, phù hợp cho những người cần cốp xe riêng biệt.

Tính thực dụng: Diện tích nhỏ gọn vẫn giúp việc đỗ xe trong thành phố đông đúc dễ dàng. Chiều sâu cốp xe và sự thoải mái của hàng ghế sau khiến nó trở thành bạn đồng hành thực tế hơn cho những người thường xuyên mang theo hành lý hoặc ghế trẻ em.

Ưu điểm chính là sự kết hợp giữa sự thoải mái hàng ngày, công nghệ an toàn và chi phí vận hành thấp, lý tưởng cho người đi làm và gia đình nhỏ.

Corolla Cross là một chiếc crossover cỡ nhỏ mang đến vẻ ngoài giống SUV. Ảnh: Topspeed.



Toyota Corolla Cross

Corolla Cross là một chiếc crossover cỡ nhỏ mang đến vẻ ngoài giống SUV mà không hề cồng kềnh. Toyota đã ra mắt bản nâng cấp giữa chu kỳ cho Corolla Cross 2026 với cả phiên bản chạy xăng và hybrid.

Đặc điểm nổi bật: Kích thước ngoại thất thân thiện với đô thị và vị trí lái cao hơn, giúp người lái ra vào xe dễ dàng hơn và có tầm nhìn tốt hơn.

Khả năng luồn lách: Các kỹ sư Toyota đã giữ cho vệt bánh xe và chiều rộng thân xe ở mức tối thiểu, giúp xe dễ dàng di chuyển vào đường lái xe và bãi đỗ xe hơn so với những chiếc SUV lớn hơn.

Xe mang đến trải nghiệm lái thoải mái và khả năng vận hành ổn định. Các phiên bản hybrid ưu tiên hiệu quả và sự tinh tế. Hệ thống an toàn toàn diện và không gian nội thất giúp xe trở thành phương tiện di chuyển hàng ngày lý tưởng cho gia đình nhỏ.

Toyota GR86

Đây là mẫu xe nhỏ gọn được thiết kế nhẹ, gầm thấp và dựa trên công thức xe thể thao dẫn động cầu sau giá cả phải chăng, hướng đến những người đam mê tốc độ.

Sự đánh đổi: GR86 hy sinh không gian hành khách để tập trung vào trải nghiệm lái: cabin chật chội, hàng ghế sau chủ yếu để đồ.

Hiệu suất: Sự đánh đổi đó mang lại trọng tâm thấp hơn, phân bổ khối lượng tập trung và khung gầm phản ứng nhanh nhạy với thao tác lái. Kích thước nhỏ gọn là một điểm cộng lớn cho khả năng xử lý.

Xe có động cơ boxer hút khí tự nhiên và khung gầm được tinh chỉnh sắc nét, cùng với hộp số sàn, GR86 vẫn luôn phù hợp với những người theo chủ nghĩa thuần túy yêu thích cảm giác lái thực tế.

GR Supra là biểu tượng xe thể thao có kích thước tổng thể nhỏ nhất. Ảnh: Topspeed.

Toyota GR Supra

GR Supra là biểu tượng xe thể thao có kích thước tổng thể nhỏ nhất mà bạn có thể mua mới từ Toyota vào năm 2026. Phiên bản MkV Final Edition được phát hành để kết thúc thế hệ hiện tại, thu hút người mua xe hiệu suất cao.

Là một chiếc coupe hai chỗ ngồi, thiết kế của Supra tập trung vào công thái học và hiệu suất vận hành hướng đến người lái, thay vì thể tích hành khách.

Lợi thế cốt lõi là một nền tảng cực kỳ chắc chắn, tập trung sức mạnh, trọng lượng và hình học hệ thống treo để mang lại phản ứng nhanh nhạy và ổn định ở tốc độ cao. Xe nhỏ gọn này mang lại cảm giác như một siêu xe thu nhỏ.

Supra là một trong những cỗ máy vận hành sắc bén nhất của Toyota. GR Supra là chiếc xe hiệu suất nhỏ hấp dẫn nhất của Toyota, đặc biệt với tiềm năng giá trị sưu tầm trong tương lai.