Top xe nhỏ gọn và tốt nhất năm 2024 dựa trên độ tin cậy

Toyota Prius 2024

Xe nhỏ gọn này xếp hạng độ tin cậy là 4/5. Ảnh: Toyota.

Toyota Prius tự hào với mức 57 mpg (3,95 lít/100 km) kết hợp. Prius là xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường.

Dòng xe Prius năm 2024 bao gồm 6 phiên bản khác nhau, nhưng tiết kiệm nhiên liệu nhất là phiên bản cơ sở dẫn động cầu trước (Prius LE).

Prius 2024 được thiết kế hợp lý. Mui xe được thiết kế dốc về phía sau, đầu xe bóng bẩy và thể thao hơn, đèn pha LED sắc nét và hợp kim 17 inch tiêu chuẩn, Prius 2024 là phiên bản thể thao và sang trọng hơn.

Subaru Impreza 2024

Xe nhỏ gọn này được xếp hạng độ tin cậy là 82/100. Subaru Impreza 2024 kết hợp tính thực dụng với tính thẩm mỹ hiện đại và tập trung nhiều hơn vào việc lái xe hàng ngày.

Mui xe được điêu khắc, đèn pha LED hợp lý và lưới tản nhiệt phía trước góc cạnh, cánh gió sau đặc trưng, nhấn mạnh vẻ ngoài thân thiện với đô thị.

Impreza 2024 vẫn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian theo tiêu chuẩn, nhưng toàn bộ thiết kế hướng đến sự thoải mái và hiệu quả hơn là cảm giác mạnh khi đi off-road.

Có 3 phiên bản và mỗi phiên bản đều có một số tính năng khác biệt so với các tính năng tiêu chuẩn, ngay cả phiên bản cơ sở cũng bao gồm một số tính năng ấn tượng với mức giá tương đối thấp.

Chiếc xe nhỏ gọn được thiết kế tập trung nhiều hơn vào việc lái xe hàng ngày. Ảnh: Subaru.

Honda Civic 2024

Xe nhỏ gọn này xếp hạng độ tin cậy là 82/100. Honda civic năm nay có cả phiên bản sedan và hatchback.

Civic năm nay không chỉ được JD Power đánh giá cao về độ tin cậy mà còn được Repair Pal đánh giá cao với xếp hạng 4,5/5 về độ tin cậy và chi phí bảo dưỡng thấp.

Honda Civic 2024 đã được NHTSSA xếp hạng 5 sao vì đã triển khai các tính năng an toàn bao gồm Honda Sensing. Bộ an toàn này bao gồm hỗ trợ lái và phanh, trong khi các tính năng an toàn như hệ thống thông tin điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, camera chiếu hậu nhiều góc và Cấu trúc thân xe ACE (Kỹ thuật tương thích tiên tiến)…

IIHS cũng đã đưa ra đánh giá thử nghiệm va chạm là 4/5 sao cho khả năng an toàn tổng thể khi va chạm trực diện, 5/5 sao cho khả năng va chạm bên hông và 5/5 sao cho khả năng chống lật.

Hyundai Elantra 2024

Xe nhỏ gọn này xếp hạng độ tin cậy là 86/100. Ảnh: Hyundai.

Với thiết kế ngoại thất bóng bẩy và tinh tế. Xe nhỏ gọn này tự hào có lưới tản nhiệt ngắn nhưng bắt mắt và đèn pha LED sắc nét, bánh xe hợp kim 17 inch mới có sẵn và các phối màu.

Phần đầu xe được cập nhật nhấn mạnh vào kiểu dáng thấp, thể thao, trong khi phần đuôi xe có những cập nhật tinh tế giúp thắt chặt vẻ ngoài tương đối uy tín.

Xe có khả năng đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp lên tới 41 mpg (5,7 lít/100 km), động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng 2.0 lít là phiên bản ICE tiết kiệm nhiên liệu nhất, trong khi động cơ hybrid 1.6 lít ấn tượng có thể đạt tới 54 mpg (4,3 lít) và là một chiếc xe nhỏ gọn đáng nể để lái hàng ngày.

Elantra 2024 có sẵn hai tùy chọn ICE và một tùy chọn hybrid trong bốn phiên bản có sẵn. Tất cả các phiên bản đều có các tính năng an toàn cao cấp như tránh va chạm phía trước, tránh va chạm điểm mù, Hỗ trợ giữ làn đường, Hỗ trợ đèn pha và Cảnh báo thoát hiểm an toàn…

Kia Forte 2024

Xe nhỏ gọn được xếp hạng độ tin cậy là 89/100. Kia Forte 2024 là chiếc xe nhỏ đáng tin cậy nhất và chi phí vận hành rẻ, tiết kiệm nhiên liệu.

Ảnh: Kia.

Fuel Economy.gov cũng khen ngợi Forte vì chi phí nhiên liệu thấp. Xếp hạng tiết kiệm nhiên liệu kết hợp thấp từ 26-34 mpg (9-6,9 lít).

Các tính năng có sẵn cho Forte 2024 bao gồm ghế sưởi và thông gió, hệ thống âm thanh Harmon Kardon, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, khởi động từ xa và điều khiển khí hậu từ điện thoại của bạn, Apple CarPlay và Android Auto, điều hướng bằng giọng nói, Smart Trunk…

Các phiên bản có sẵn cho Kia Forte 2024 bao gồm Forte LX, Forte LXS, Forte GT Line, Forte GT và Forte GT Manual.

Mặc dù Kia Forte không phải là một chiếc sedan hạng sang nhưng các tính năng được trang bị tiêu chuẩn hoặc có sẵn khiến nó là một chiếc xe nhỏ gọn đáng tin cậy.