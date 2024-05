5 mẫu xe nhỏ gọn nhưng có nội thất sang trọng và nhiều công nghệ 03/05/2024 09:43

Acura Integra

Mẫu xe nhỏ gọn này được cung cấp với ba cấp độ trang trí khác nhau. Ảnh: Topspeed.

Mẫu xe nhỏ gọn này có giá bán là 31.800 USD (khoảng 795 triệu đồng). Mẫu xe này được cung cấp với ba cấp độ trang trí khác nhau và đã giành được giải thưởng an toàn cao nhất từ IIHS.

Nội thất các chi tiết trang trí bằng kim loại rải rác và các vật liệu mềm mại. Mẫu Integra lại có một bộ tính năng tiêu chuẩn ấn tượng như vô lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện tám hướng, ghế nóng trước, ghế giả da, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh tám loa, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch, Apple CarPlay và Android Auto...

Mẫu A-Spec Integra có thiết kế nội thất và ngoại thất thể thao hơn và có thể đi kèm hộp số tay khi nâng cấp với Gói công nghệ. Gói Công nghệ còn có hộp số sàn sáu cấp, bổ sung bộ giảm chấn thích ứng mang lại trải nghiệm lái xe.

Gói Công nghệ nâng cấp mức độ sang trọng với các tính năng như ghế lái chỉnh điện 12 hướng có chỉnh lưng và chức năng nhớ, ghế hành khách điều chỉnh bốn hướng, ghế trước có đệm da lộn nhỏ, điều hòa tự động kép, hệ thống âm thanh cao cấp 16 loa ELS STUDIO 3D, sạc không dây...

Cadillac CT4

Mẫu nhỏ gọn này lối vào không cần chìa khóa. Ảnh: Topspeed.

Mẫu xe nhỏ gọn này có giá bán lẻ 34.595 USD (khoảng 865 triệu đồng). Cadillac CT4 được cung cấp với ba cấp độ trang trí.

Theo tiêu chuẩn, tất cả các mẫu Cadillac CT4 đều có hệ dẫn động cầu sau, nhưng hệ dẫn động tất cả các bánh là một tùy chọn bổ sung có sẵn trên tất cả các cấp độ trang trí. Mẫu xe nhỏ gọn này được trang bị một bộ tính năng an toàn tiêu chuẩn ấn tượng, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha tự động cao, cảnh báo va chạm phía trước, cảm biến đỗ xe phía sau và camera chiếu hậu.

Ngoài ra, một số mẫu còn có vô lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện 12 hướng và chỉnh điện hành khách phía trước 8 hướng, ghế hành khách chỉnh điện tám hướng, sạc không dây, hệ thống âm thanh cao cấp tám loa, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch, lối vào không cần chìa khóa...

BMW 2 Series Gran Coupe

Mẫu xe nhỏ gọn này có giá bán là 38.400 USD. Ảnh: Topspeed.

Mẫu xe nhỏ gọn này có giá bán là 38.400 USD (khoảng 960 triệu đồng). Gran Coupe là mẫu sedan bốn cửa với đường mái dốc có tất cả các tiện nghi sang trọng và có hai lựa chọn động cơ khác nhau.

BMW 2 Series Gran Coupe có rất nhiều tính năng bổ sung tùy chọn để lựa chọn. Mẫu cơ sở 228i đi kèm với bánh xe 17 inch, nội thất bọc da tổng hợp (da đục lỗ có giá thêm 1.500 USD) và các chi tiết trang trí phát sáng. Nó còn có các tính năng tiêu chuẩn khác như vô lăng bọc da, ghế thể thao chỉnh điện, cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 10,3 inch, hệ thống âm thanh Hi-Fi 10 loa, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,3 inch, cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau...

Lexus IS

Mẫu nhỏ gọn này đạt tiêu chuẩn với Hệ thống an toàn Lexus 2.5+. Ảnh: Topspeed.

Mẫu xe nhỏ gọn này có giá là 41.235 USD (khoảng hơn 1 tỉ đồng). Lexus cung cấp mẫu IS với ba phiên bản khác nhau là IS 300, IS 350 và IS 500.

Lexus IS tự hào là mẫu xe nhỏ gọn có chất lượng hoàn hảo và công nghệ tiên tiến. Các tính năng tiêu chuẩn trên mẫu cơ sở Lexus IS 300 bao gồm: Vô lăng bọc da, ghế lái và hành khách chỉnh điện 8 hướng, ghế trước có sưởi (dẫn động 4 bánh), nội thất bọc da tổng hợp, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch, kiểm soát khí hậu hai vùng...

Đặc biệt, tất cả các mẫu xe Lexus IS đều đạt tiêu chuẩn với Hệ thống an toàn Lexus 2.5+.

Genesis G70

Mẫu xe nhỏ gọn này trang bị vô lăng bọc da. Ảnh: Topspeed.

Mẫu xe nhỏ gọn này có giá là 41.500 USD (khoảng hơn 1 tỉ đồng). G70 có hai cấp độ trang trí khác nhau, với hai hệ truyền động khác nhau, đó là 2.5T và 3.3T.

Mẫu xe nhỏ gọn 2.5T được trang bị tiêu chuẩn bao gồm: Vô lăng bọc da, vô lăng có sưởi (dẫn động 4 bánh), bề mặt giả da, ghế trước chỉnh điện có sưởi, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 8 inch, kiểm soát hành trình thích ứng, mở cốp rảnh tay...

Các phiên bản 3.3T G70 được trang bị tiêu chuẩn gói Sport Advanced bao gồm phanh Brembo, ghế bọc da, ghế trước có sưởi và thông gió có chức năng nhớ, cửa sổ trời rộng, sạc không dây, các chi tiết trang trí bằng nhôm...