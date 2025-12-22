Xe tải chạm xe máy ở ngã tư, vợ mất chồng bị thương nặng 22/12/2025 19:23

(PLO)- Xe tải không giảm tốc độ khi đi qua ngã tư, va chạm với xe máy làm hai vợ chồng thương vong.

​Ngày 22-12, tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ- Võ Thị Sáu thuộc phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hai vợ chồng thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, xe tải 78C-045.42 do một nam tài xế chưa rõ lai lịch điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ phường Tân Lập đi phường Buôn Ma Thuột.

Đoạn đường xảy ra tai nạn. Ảnh: C.A

​Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Thị Sáu, xe tải va chạm với xe máy do ông Y Jem Ayun (46 tuổi, ngụ xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở theo vợ là bà H’Dlong Kpơr (38 tuổi) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

​Cú va chạm mạnh làm bà H’Dlong Kpơr tử vong tại chỗ; ông Y Jem Ayun bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, bước đầu nguyên nhân tai nạn được xác định là tài xế xe tải không giảm tốc độ khi đi qua nơi đường bộ giao nhau. Trong khi đó, người điều khiển xe máy chuyển hướng không đảm bảo an toàn.

