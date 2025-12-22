Vướng vào dây điện ở dốc Cổng Trời, nam thanh niên tử vong 22/12/2025 17:06

(PLO)- Một nam thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng tử vong do vướng vào dây điện ở khu vực dốc Cổng Trời.

Ngày 22-12, thông tin từ UBND xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một nam thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 22-12, anh YR (32 tuổi, ngụ buôn K62, xã Krông Nô) điều khiển xe máy chạy theo hướng từ xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng đến xã Krông Nô.

Đoạn đường xảy ra tai nạn. Ảnh: Q.V

Khi qua đoạn dốc Cổng Trời thuộc buôn K62, anh YR bị vướng vào dây điện sà thấp, bắc ngang qua đường dẫn đến té xe, tử vong tại chỗ.

Chính quyền xã Krông Nô đang phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.