Bị truy gắt gao, cặp đôi cướp giật ra đầu thú 22/12/2025 15:55

(PLO)- Sau khi gây ra vụ cướp giật tài sản rồi lẩn trốn, biết đang bị truy bắt gắt gao, hai thanh niên đã cùng nhau đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 22-12, Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa đưa hai nghi can cướp giật tài sản đi thực nghiệm điều tra nhằm củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an đưa hai nghi can cướp giật ra dựng lại hiện trường

Trước đó, sáng 13-12, Công an xã Hàm Thuận Nam tiếp nhận đơn trình báo của bà L. (ngụ xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng). Theo bà L., khoảng 19 giờ 20 ngày 12-12, bà đang đi xe máy trên đường ĐT712 thuộc thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam thì bị hai thanh niên lạ mặt áp sát. Các đối tượng giật túi xách bên trong có một điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng và 8 triệu đồng tiền mặt.

Qua rà soát địa bàn và các đối tượng nghi vấn, Công an xã xác định hai nghi can là Nguyễn Đức Lực (18 tuổi, trú thôn Phú Sơn, xã Hàm Thuận Bắc) và Nguyễn Minh Phong (16 tuổi, trú thôn Lập Sơn, xã Tân Lập). Tuy nhiên, thời điểm xác minh, các đối tượng không có mặt tại địa phương.

Công an xã Hàm Thuận Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai biện pháp truy tìm. Biết đang bị truy bắt, hai nghi can trên đã đến Công an xã Hàm Thuận Nam đầu thú.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận sau khi cướp giật đã đón xe khách ra tỉnh Khánh Hòa lẩn trốn và dùng 8 triệu đồng chiếm đoạt được để tiêu xài cá nhân.

Công an xã Hàm Thuận Nam đã thu hồi điện thoại di động để trả lại cho bà L. Vụ việc hiện được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thụ lý, giải quyết.