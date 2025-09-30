Khởi công cầu trên tuyến đường kết nối liên vùng An Giang và Cà Mau 30/09/2025 13:16

(PLO)- Dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên đến Rạch Giá là một trong những công trình mang ý nghĩa chiến lược, kết nối liên vùng An Giang và Cà Mau.

Sáng 30-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên đến Rạch Giá (nay là xã Tây Yên, phường Rạch Giá). Đây là một trong các dự án, công trình được khởi công, khánh thành nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên đến Rạch Giá. Ảnh: HOÀNG HỮU

Dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên đến Rạch Giá, có quy mô sáu làn xe, vận tốc thiết kế 60km/giờ; tổng chiều dài khoảng 3,5km, gồm cầu vượt qua hai cửa sông Cái Lớn, Cái Bé. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang, thời gian thi công dự kiến từ năm 2025-2029.

Thiết kế của cầu được lấy cảm hứng từ hình ảnh mái tóc huyền thoại của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Phan Thị Ràng. Theo kỳ vọng, dự án sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ mang tính biểu tượng đặc trưng, không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng dân cư Tây Yên và Rạch Giá nói riêng, mà còn là niềm tự hào của người dân tỉnh An Giang nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định dự án là một trong những công trình mang ý nghĩa chiến lược, kết nối liên vùng An Giang và Cà Mau.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HOÀNG HỮU

Từ đó, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần quan trọng trong đảm bảo quốc phòng, an ninh. Mặt khác, mở ra không gian phát triển hướng biển Tây cho tỉnh An Giang, là cơ sở để phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

“Dự án sau khi hoàn thành, sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển trên địa bàn tỉnh An Giang; tạo nên hệ thống giao thông thông suốt, kết nối liên vùng từ An Giang đến các tỉnh ven biển. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, thương mại và dịch vụ vùng ven biển của tỉnh, góp phần cho mục tiêu phát triển kinh tế biển của địa phương” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết thêm.