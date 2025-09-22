An Giang sẽ khởi công 9 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I 22/09/2025 16:10

Chiều 22-9, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Họp báo thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi họp báo, ông Tống Phước Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 2-10 đến ngày 3-10. Phiên trù bị bắt đầu vào chiều 2-10, phiên chính thức khai mạc vào sáng 3-10.

Ông Tống Phước Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang thông tin tại buổi Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CHÂU ANH

Đại hội có 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 131.485 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh; trong đó có 65 đại biểu đương nhiên và 383 đại biểu chỉ định thuộc 107 đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy An Giang.

Phương châm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là: “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”. Phương châm này vừa là kim chỉ nam hành động, vừa là lời kêu gọi mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng đưa tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, mang thông điệp và ý nghĩa sâu sắc.

Quang cảnh buổi Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, “Một An Giang” khẳng định sự đoàn kết, thống nhất ý chí, phát huy sức mạnh sau hợp nhất. “Một tầm nhìn” nhấn mạnh định hướng chiến lược dài hạn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và xu thế phát triển. “Một ý chí” là tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. “Một niềm tin thắng lợi” thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, vào sức mạnh của Nhân dân và con đường phát triển của tỉnh đã được xác định.