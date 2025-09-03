Chuẩn bị kỹ lưỡng, Cần Thơ và An Giang đón lượng du khách vượt trội kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 03/09/2025 12:24

(PLO)- Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, tổng thu từ du lịch của An Giang đạt hơn 510 tỉ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong bốn ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, tổng thu từ du lịch đạt hơn 510 tỉ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ.

Theo đó, ngành du lịch địa phương ước đón hơn 385.275 lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó có 18.090 lượt khách quốc tế.

Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, đặc khu Phú Quốc ước đón 81.492 lượt du khách. Ảnh: CHÂU ANH

Thống kê cho thấy khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 326.119 lượt; số lượng khách lưu trú khoảng 59.157 lượt; công suất phòng đạt 57,8%.

Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón 81.492 lượt du khách, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Trong đó, có hơn 17.995 lượt khách quốc tế; khách lưu trú ước đạt 23.379 lượt.

Cũng theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, địa phương đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các bến tàu, cảng, khu vui chơi giải trí… Qua đó, không để xảy ra tình trạng chèo kéo du khách, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đăng ký giá, niêm yết giá dịch vụ đúng quy định.

Theo nhận xét, các đơn vị kinh doanh doanh dịch vụ du lịch, khu, điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn hầu hết đều thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch. Đồng thời, có phương án bố trí nhân lực, trang thiết bị, hỗ trợ du khách và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách; một số đơn vị có tổ chức các chương trình khuyến mãi giảm giá nhằm kích cầu du lịch.

Còn tại TP Cần Thơ, Sở VH-TT&DL TP cho biết trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, địa phương ước đón khoảng 256.400 lượt khách tham quan. Tổng thu từ du lịch trong bốn ngày nghỉ lễ ước đạt 318 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, tổng lượt khách lưu trú ước khoảng 92.820 lượt. Công suất sử dụng phòng bình quân trên toàn TP ước đạt khoảng 60%; riêng tại khu vực phường Ninh Kiều, phường Cái Khế ước đạt khoảng 70%.

Theo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, trong kỳ nghỉ lễ, các khu, điểm du lịch lớn trên địa bàn TP đã tổ chức nhiều hoạt động, khuyến mại để kích cầu, thu hút du khách. Sở cũng đã quan tâm kiểm tra, giám sát công tác an ninh, an toàn; việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP.