Bắt tạm giam yêu râu xanh 71 tuổi làm chuyện đồi bại với bé gái 08/10/2025 18:16

(PLO)- Khi thấy N, bị can Lợi đã dụ dỗ vào phòng ngủ và thực hiện hành vi xâm hại cháu bé.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Văn Lợi (71 tuổi, ngụ phường Hà Tiên) để điều tra tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin từ cơ quan điều tra, trưa 10-7, khi Lợi đang ở phòng trọ của em ruột tại ấp xã Kiên Lương, tỉnh An Giang thì thấy bé ĐHN (nhà ở gần khu trọ) đi vào phòng để xin đồ ăn.

Bị can Bùi Văn Lợi.

Thấy vậy, Lợi nảy sinh ý định xâm hại bé N nên dụ dỗ bé đi vào phòng ngủ và thực hiện hành vi xâm hại rồi đuổi cháu bé đi về.

Khi về nhà, bé N đã kể lại sự việc vừa bị Lợi xâm hại cho người nhà biết. Người thân của bé N đã trình báo sự việc đến Công an xã Kiên Lương.

Sau khi điều tra, ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam bị can Lợi để điều tra tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Lợi sau đó đã bỏ trốn nhưng đã bị Công an bắt giữ được khi đang lẩn trốn tại phường Hà Tiên.